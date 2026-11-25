आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी है. फ्रेंचाइजी ने आज एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक हाथ मुंबई इंडियंस की कैप पकड़े हुए नजर आ रहा है. पोस्ट में किसी खिलाड़ी का चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन तस्वीर के अंदाज को देखकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. फैंस का मानना है कि इस तस्वीर के जरिए मुंबई इंडियंस अपने नए कप्तान को लेकर बड़ा संकेत दे रही है.

खास बात यह है कि तस्वीर में कैप पकड़ने का अंदाज कई प्रशंसकों को फ्रेंचाइजी के सफल दौर की याद दिला रहा है. इसी वजह से पोस्ट सामने आते ही कप्तानी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया.

हालांकि मुंबई इंडियंस ने अभी तक कप्तान के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. फ्रेंचाइजी की ओर से भी पोस्ट के साथ ऐसा कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया गया, जिससे किसी खिलाड़ी की पुष्टि हो सके. इसके बावजूद फैंस और क्रिकेट हलकों में इसे कप्तानी से जोड़कर देखा जा रहा है.

आईपीएल 2027 की तैयारियों के बीच मुंबई इंडियंस की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. अब सभी की नजरें फ्रेंचाइजी के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं, जिससे कप्तानी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग सकता है.

