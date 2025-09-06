India vs Pakistan: क्या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा भारत? BCCI ने साफ किया अपना स्टैंड

BCCI Secretary on India vs Pakistan in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को होना है. इस मैच को लेकर विरोध जारी है. कई पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को नहीं खेलने का फैसला लिया है. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में जारी नीति का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होने का कोई कारण नजर नहीं आता है. देवजीत सैकिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में, उस देश के खिलाफ खेलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिसके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी. भारत ने इसका बदला लेने के लिए आतंकवादियों के ठीकानों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और हमले किए थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया था. इस आतंकी हमले के चलते देश भर में गुस्सा देखा गया. पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने इस मैच को लेकर असंतोष व्यक्त किया है और मैच का बहिष्कार करने का भी सुझाव दिया है.