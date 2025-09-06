India vs Pakistan: क्या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा भारत? BCCI ने साफ किया अपना स्टैंड

- एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को निर्धारित है, जिसे लेकर विरोध जारी है.
- बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.
- हाल ही में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी.
BCCI Secretary on India vs Pakistan in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को होना है. इस मैच को लेकर विरोध जारी है. कई पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को नहीं खेलने का फैसला लिया है. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने हाल ही में जारी नीति का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होने का कोई कारण नजर नहीं आता है. देवजीत सैकिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में, उस देश के खिलाफ खेलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जिसके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी. भारत ने इसका बदला लेने के लिए आतंकवादियों के ठीकानों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और हमले किए थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया था. इस आतंकी हमले के चलते देश भर में गुस्सा देखा गया. पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने इस मैच को लेकर असंतोष व्यक्त किया है और मैच का बहिष्कार करने का भी सुझाव दिया है.
देवजीत सैकिया ने आगे कहा,"चूंकि आईसीसी कप एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसमें एशियाई महाद्वीप के देश शामिल हैं, इसलिए हमें खेलना होगा. और साथ ही, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, जब कोई ऐसा देश होता है जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर नहीं है, तो हमें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना होगा. जहां तक द्विपक्षीय संबंध है, हम किसी ऐसे देश के खिलाफ नहीं खेलेंगे, जिससे संबंध अच्छे नहीं है."
देवजीत सैकिया ने जोर देकर कहा है कि बीसीसीआई भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीती पर चलेगी. उन्होंने इस बात को हाईलाइड क्या है कि अगर भारत ने किसी ग्लोबल टूर्नामेंट में पाकिस्तान का बहिष्कार किया, किसी भी खेल में, तो ऐसे में भारत को प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है. सैकिया ने कहा,"तो, हम जिस नीति का पालन कर रहे हैं, वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुरूप है. और इसके लिए, बीसीसीआई को यह करना होगा. और हम नीति का पालन करने में बहुत खुश हैं. और वह नीति बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, खेल पर उन्होंने विचार किया, लेकिन केवल इतना ही."
सैकिया ने कहा,"यदि आप सोचते हैं कि यदि भारत एशियाई क्रिकेट परिषद या आईसीसी द्वारा आयोजित किसी भी टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है, या यदि आप कोई अन्य खेल लेते हैं, मान लीजिए फीफा टूर्नामेंट या एएफसी टूर्नामेंट या कोई अन्य, मान लीजिए, बहुराष्ट्रीय टीमों से जुड़े एथलेटिक टूर्नामेंट, और भारत किसी एक देश के खिलाफ नहीं खेलता है तो, भारतीय फेडरेशन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं."
