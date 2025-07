Wiaan Mulder : कप्तान के तौर पर टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के 9 बल्लेबाज, वियान मुल्डर ने रचा इतिहास

Wiaan Mulder: साउथ अफ्रीका के कप्तान वियान मुल्डर (Wiaan Mulder record in Test) जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 367 रन बनाकर नाबाद रहे. ऐसा करते ही वियान मुल्डर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. मुल्डर के पास ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था. लारा केे नाम टेस्ट में 400 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. लारा से मुल्डर 33 रन पीछे रहे . साउथ अफ्रीकी की टीम ने अपनी पहली पारी में 626 रन बनाकर घोषित कर दी. वियान मुल्डर ने 334 गेंद पर 367 रन बनाए जिसमें उनके नाम 49 चौके और 4 छक्के लगाने का कमाल किया.

बतौर कप्तान टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 9 बल्लेबाज (Most runs in an innings in Tests)

खिलाड़ी टीम स्कोर खिलाफ तारीख ब्रायन लारा वेस्टइंडीज 400* इंग्लैंड 10 अप्रैल 2004 जयवर्धने श्रीलंका 374 साउथ अफ्रीका 27 जुलाई 2006 वियान मुल्डर साउथ अफ्रीका 367* जिम्बाब्वे 5 जुलाई 2025 मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया 334 पाकिस्तान 15 अक्टूबर 1998 ग्राहम गूच इंग्लैंड 333 भारत 26 जुलाई 1990 माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया 329* भारत 03 जनवरी 2012 यूनुस खान पाकिस्तान 302 श्रीलंका 21 फरवरी 2009 बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया 311 इंग्लैंड 23 जुलाई 1964 ब्रैंडन मैक्कुलम न्यूजीलैंड 302 भारत 14 फरवरी 2014

इसके अलावा वियान मुल्डर विदेशी टेस्ट मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं .साल 1958 में - हनीफ मोहम्मद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 337 रनों की पारी खेली. वैली हैमंड ने 1933 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 336 रन की नाबाद पारी खेली थी.

विदेशी टेस्ट मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (Highest individual scores in away Tests)

367* - वियान मुल्डर (SA) बनाम ZIM, बुलावायो, 2025

337 - हनीफ मोहम्मद (PAK) बनाम WI, बारबाडोस, 1958

336* - वैली हैमंड (ENG) बनाम NZ, ऑकलैंड, 1933

334* - मार्क टेलर (AUS) बनाम PAK, पेशावर, 1998

334 - सर डॉन ब्रैडमैन (AUS) बनाम ENG, हेडिंग्ले, 1930