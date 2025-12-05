Ashes 2025: आंखों के नीचे काला टेप लगाए क्यों नजर आये स्टीव स्मिथ, वजह का खुद कर दिया खुलासा

Steve Smith on Why Wearing Anti Glare Strips vs ENG: एशेज सीरीज़ के ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ एक बार फिर एंटी-ग्लेयर ब्लैक स्ट्रिप्स लगाए हुए दिखाई दिए. पिंक-बॉल टेस्ट से पहले वह अभ्यास सत्रों में भी इन्हें पहनते दिखे थे और मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय भी उन्होंने इन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल जारी रखा. अपनी पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने 85 गेंदे खेलते हुए 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 61 रन बनाये.

स्मिथ ने बताया चंद्रपॉल से ली सलाह

स्मिथ ने बताया कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज़ शिवनारायण चंद्रपॉल से इन स्ट्रिप्स को लेकर सलाह ली थी. उनके अनुसार, चंद्रपॉल ने सुझाव दिया कि स्ट्रिप्स लगभग 65% चमक को रोकती हैं और फ्लडलाइट्स की रोशनी से होने वाली दिक्कत को कम करती हैं. चंद्रपॉल ने मज़ाक में यह भी कहा कि स्मिथ पहले इन्हें गलत तरीके से पहन रहे थे. स्मिथ ने फिर सलाह मानकर उन्हें सही तरह से लगाया और कहा कि उन्हें इससे काफी मदद मिलती है, इसलिए वे आगे भी इन्हें इस्तेमाल करेंगे.

आई ब्लैक्स क्या हैं?

जो दर्शक इस तकनीक से परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दें कि ये ब्लैक स्ट्रिप्स ‘आई ब्लैक्स' नाम से जानी जाती हैं. अमेरिकी खेलों में इनका खूब उपयोग किया जाता है. इनका उद्देश्य मैदान की तेज़ रोशनी और फ्लडलाइट्स से आने वाली चमक को कम करना होता है, ताकि खिलाड़ी स्पष्ट रूप से गेंद को देख सकें.

गाबा में मैच की स्थिति

ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पिंक-बॉल टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 334 रन बनाए, जिसमें जो रूट ने 206 गेंदों पर शानदार 138 रन की पारी खेली. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मज़बूत शुरुआत की और सिर्फ तीन विकेट खोकर 209 रन बना लिए थे. कैमरून ग्रीन 10 रन पर नाबाद हैं, जबकि स्टीव स्मिथ 17 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. मेजबान टीम अभी भी इंग्लैंड से 124 रन पीछे है, लेकिन स्थिति उनके पक्ष में दिख रही है.