Sarfaraz Khan News: 'लेकिन क्यों नहीं...', सरफराज खान को दूसरे टेस्ट में नहीं मिला मौका तो फैंस का टूटा दिल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

IND vs ENG 2nd Test; Sarfaraz Khan

Sarfaraz Khan not in Playing 11: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम में चोटिल केएल राहुल, रविंद्र जडेजा की जगह रजत पाटीदार और कुलदीप यादव खेलेंगे जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह मुकेश कुमार को शामिल किया गया है. इससे पहले टीम इंडिया के स्क्वाड में सरफराज खान को शामिल किये जने के बाद लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी की सरफराज खान (Sarfaraz Khan not get chance in Playing 11) को इंगलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में डेब्यू (Sarfaraz Khan Test Debut) करने का मौका मिलेगा लेकिन कहानी फिर से वही पुरानी ही रह गई और सरफराज को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला जिसे लेकर फैंस को तगड़ा झटका लगा और अब सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए वो अपनी नाराज़गी दर्ज करा रहे हैं