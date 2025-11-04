विज्ञापन
विशेष लिंक

CWC 2025: विश्व कप की सुपरस्टार प्रतिका रावल क्यों नहीं बन पाईं पदक की हकदार? जानिए इसके पीछे की वजह

Why Pratika Rawal Not Get Medal: प्रतिका बांग्लादेश के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप-स्टेज मुकाबले के दौरान चोटिल होने से पहले शानदार फॉर्म में थीं, उनकी जगह फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा को शामिल किया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
CWC 2025: विश्व कप की सुपरस्टार प्रतिका रावल क्यों नहीं बन पाईं पदक की हकदार? जानिए इसके पीछे की वजह
Why Pratika Rawal Not Get Medal After India Win WC
  • प्रतीक रावल महिला विश्व कप 2025 में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थीं लेकिन पदक नहीं मिला
  • चोट लगने के कारण प्रतीक ने सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेले, उनकी जगह शैफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया
  • आईसीसी नियमों के अनुसार विजेता पदक केवल 15 सदस्यीय टीम के खिलाड़ियों को दिया जाता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Why Pratika Rawal Not Get Medal: प्रतीक रावल महिला विश्व कप 2025 में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, लेकिन इस 25 वर्षीय खिलाड़ी को विजेता पदक नहीं मिला. रावल ने लीग चरण में भारत के लिए अहम प्रदर्शन किया था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगने के कारण उनकी जगह शैफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया. प्रतीक सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं खेल पाईं, लेकिन उन्होंने छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए. वह प्रतियोगिता में चौथी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थीं, लेकिन फाइनल में भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीतने के बावजूद उन्हें विजेता पदक नहीं मिला.

आईसीसी के नियमों के अनुसार, विजेता पदक 15 सदस्यीय टीम को दिया जाता है. प्रतियोगिता की शुरुआत में प्रतीक टीम का हिस्सा थीं, लेकिन चोट लगने के बाद उनकी जगह शैफाली को शामिल कर लिया गया. फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाली शैफाली को यह पदक मिला, जबकि प्रतीक पदक से चूक गईं.

2003 के पुरुष विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ जेसन गिलेस्पी के साथ भी ऐसा ही हुआ था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत में चार मैच खेले और 8 विकेट लिए. हालांकि, चोट लगने के बाद उनकी जगह नाथन ब्रेकन को टीम में शामिल किया गया और वे विजेता का पदक जीतने से चूक गए. प्रतिका रावल, जो टखने की चोट के कारण आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से बाहर हो गई थीं, रविवार रात फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रनों की जीत के साथ अपनी टीम को प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाते हुए देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं.

प्रतिका, जो बांग्लादेश के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप-स्टेज मुकाबले के दौरान चोटिल होने से पहले शानदार फॉर्म में थीं, की जगह फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा को शामिल किया गया, जिनकी 87 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 298/7 का शानदार स्कोर बनाया.

व्हीलचेयर पर मैदान के किनारे जश्न मनाते हुए अपनी भावनाएं साझा करते हुए, प्रतीका ने कहा,

“मैं इसे बयां भी नहीं कर सकती. शब्द नहीं हैं. मेरे कंधे पर यह झंडा बहुत मायने रखता है. अपनी टीम के साथ यहां होना - यह अवास्तविक है. चोटें खेल का हिस्सा हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं अभी भी इस टीम का हिस्सा बन सकी. मुझे इस टीम से प्यार है. मैं जो महसूस कर रही हूं उसे बयां नहीं कर सकती - हमने वाकई कर दिखाया! हम इतने लंबे समय में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय टीम हैं. पूरा भारत इसका हकदार है. सच कहूं तो, इसे देखना खेलने से ज़्यादा मुश्किल था. हर विकेट, हर बाउंड्री - मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी. ऊर्जा, दर्शक, भावनाएं - यह अविश्वसनीय था.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Pratika Pradeep Rawal, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now