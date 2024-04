IPL 2024: RR vs GT Match Prediction: जयपुर की पिच क्या असर दिखाएगी, संभावित XI, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

ये भी पढ़े- 6 गेंद में 10 रन, मैच जीतना है, नसीम शाह या जसप्रीत बुमराह, किस गेंदबाज को देंगे आखिरी ओवर ? बाबर आजम ने दिया जवाब

IPL में राजस्थान बनाम गुजरात (RR vs GT, Head to Head in IPL: Records, Stats, Results)

आईपीएल में दोनों टीमों के बीच कुल 5 मैच खेले गए हैं जिसमें 4 मैच गुजरात और 1 मैच राजस्थान की टीम जीतने में सफल रही है. यानी गुजरात की टीम हेड टू हेड में राजस्थान से आगे है. साल 2022 के सीजन में गुजरात ने राजस्थान को तीन मैच में हराया था तो वहीं 2023 में एक मैच राजस्थान और एक मैच गुजरात की टीम जीतने में सफल रही थी.

राजस्थान संभावित XI (Rajasthan Royals probable XI ipl 2024)

यशस्वी जयसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिम्रोन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, अवेश खान, नंद्रे बर्गर, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर, - शुभम दुबे

गुजरात टाइटंस संभावित XI (Gujarat TitansProbable xi ipl 2024)

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), केन विलियमसन, शरथ बीआर (विकेटकीपर), विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, दर्शन नालकंडे

इम्पैक्ट प्लेयर- मोहित शर्मा

पिच रिपोर्ट IPL 2024 | RR vs GT Sawai Mansingh Stadium, Jaipur )

RR vs GT Pitch Report: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाने वाला है. जयपुर की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती है. लेकिन बल्लेबाज भी यहां खूब रन बना सकते हैं. इस मैच में हाईस्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है. पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को शुरुआत में गेंदबाजों से मदद मिल सकती है. बाद में स्पिनर्स भी पिच का फायदा उठा पाने में सक्षम रह सकते हैं. जयपुर में अबतक आईपीएल में कुल 55 मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 20 मैचों में जीत मिली है. बाज में बैटिंग करने वाली टीम को 35 मैचों में जीत मिली है. वहीं, (IPL Record at Jaipur Stadium in Last 10 Matches) पिछले 10 मैचें में इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 4 मैचों में जीत मिली है तो वहीं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 मैच जीतने में सफल रही है. इस साल अबतक आईपीएल में इस मैदान पर कुल 3 मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 2 बार जीत और एक बार लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम जीत हासिल करने में सफल रही है.

IPL 2024 | RR vs GT, 24th Match -: मौसम Update (Jaipur weather Update)

जयपुर में बारिश की संभावना न के बराबर है. दिन के समय तापमान 35 डिग्री तो वहीं रात के समय तापमान घटकर 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा. यानी बारिश नहीं होगी और फैन्स मैच का मजा भरपूर ले पाएंगे.

मैच प्रेडिक्शन (IPL RR vs GT, 24th Match Prediction)

इस सीजन राजस्थान अजेय रही है. वहीं, कागज पर हेड टू हेड में गुजरात का पलड़ा भारी है. लेकिन यह नया सीजन है और राजस्थान जबरदस्त फॉर्म में हैं. इसलिए प्रेडिक्शन मीटर में जीत की संभावना राजस्थान की तरफ है.