विराट, रोहित के बाद कौन बढ़ाएगा सचिन तेंदुलकर की विरासत को आगे? क्रिकेट के भगवान ने दिया ये जवाब

Who Will Carry Sachin Tendulkar legacy: आपने भी कभी ना कभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, जिसमें अभिनेता सलमान खान सचिन तेंदुलकर से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? सचिन इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं विराट और रोहित ऐसे हैं, जो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. सचिन ने यह बात उस कार्यक्रम में कही थी, जिसमें उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों के शतक का जश्न मनाया जा रहा था. सचिन की यह बात करीब 15 साल पुरानी है. हालांकि, सचिन अपनी भविष्यवाणी में एकदम सच साबित हुए.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सचिन के बाद टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभाली और रनों का अंबार लगाया. हालांकि, अब विराट और रोहित अब टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से रिटारयमेंट ले चुके हैं और वनडे से भी उनके जल्द ही संन्यास लेने की संभावना जताई जा रही है. टेस्ट टीम की कमान अब युवा शुभमन गिल के हाथों में हैं. कई खिलाड़ी अब बदलाव के दौर से गुजर रही टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं. वहीं अब सचिन तेंदुलकर ने बताया है कि युवा खिलाड़ियों में संभावनाएं है और टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनकी लिगेसी को आगे लेकर जा सकते हैं.

सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को फैंस के साथ रेडिट पर एक सवाल-जवाब का सेशन किया. इस दौरान सचिन से एक फैन से पूछा "आपने 2010 के आसपास कहा था कि कोहली और रोहित आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और आप बिल्कुल सही साबित हुए. अब आपको क्या लगता है कि इसे आगे ले जाने के लिए कौन उपयुक्त है?"

इस सवाल का जवाब देते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा,"हां. विराट और रोहित ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है. भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है और उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा खेला. विरासत को आगे ले जाने के लिए कई दावेदार हैं."

वहीं सचिन से जब पूछा गया कि उनका सबसे फेवरेट इनिंग कौन सी है? इसके जवाब में सचिन ने कहा कि बहुत सारी हैं लेकिन सबसे सार्थक 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ था.

एक फैन ने सवाल पूछा कि अगर सचिन क्रिकेटर नहीं होते तो उन्होंने कौन सा वैकल्पिक पेशा चुना होता? इसके जवाब में सचिन ने कहा कि टेनिस प्लेयर.

