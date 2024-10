विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है, किस गेल के जवाब ने मचाई हलचल

Chris Gayle on most dangerous bowler in world cricket: वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल (Chris Gayle on MS Dhoni) विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं. खासकर टी-20 में उनके खिलाफ गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौती हुआ करती थी. लेकिन क्या कभी गेल को किसी गेंदबाज ने परेशान किया है. इस सवाल पर गेल ने रिएक्ट किया है. क्रिस गेल ने जो जवाब दिया है उसने फैन्स का दिल जीत लिया है.

सबसे मुश्किल गेंदबाज कौन है (Chris Gayle on most dangerous bowler in world cricket)

जब उनसे पूछा गया कि उनके करियर में सबसे मुश्किल गेंदबाज कौन था, तो गेल ने मजाकिया अंदाज में कहा, "सबसे मुश्किल गेंदबाज पैदा हुआ है या नहीं, मुझे नहीं पता. हर गेंदबाज मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई विकेट लेने की कोशिश करता है" .उन्होंने आगे कहा, "हर गेंदबाज आपको एक गेंद पर आउट कर सकता है, लेकिन टॉप क्लास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के खिलाफ खेलना मजेदार है. हर गेंदबाज मुश्किल होता है, लेकिन 'यूनिवर्स बॉस' (गेल) उससे भी ज्यादा मुश्किल है."

गेल इस समय लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) में गुजरात जायंट्स के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट के बारे में भी बात की और पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, "मैं इस टूर्नामेंट में एक महीने से हूं और यह मेरा पहला मैच है। मैंने देर से टूर्नामेंट जॉइन किया, लेकिन पिछले साल यह काफी मजेदार था और इस साल बारिश ने कुछ मैचों में खलल डाला."

उन्होंने कहा, "कुछ मैचों में कम स्कोर हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे और मनोरंजन होगा. यह शानदार है कि मुझे एक बार फिर से इसका हिस्सा बनने का मौका मिला और शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना भी एक खास अनुभव है. लीजेंड्स लीग वाकई शानदार हो रहा है"

एलएलसी (LLC) के तीसरे चरण की शुरुआत रविवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हो रही है और इसके बाद यह टूर्नामेंट श्रीनगर में अपने फाइनल के लिए जाएगा. इस पर गेल ने कहा कि वह कश्मीर जाने को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि वह इससे पहले कभी वहां नहीं गए. उन्होंने कहा, "मैं कभी श्रीनगर नहीं गया हूं. यह मेरी पहली यात्रा होगी, इसलिए भारत की एक और जगह पर जाने का मौका मिलेगा. मुझे श्रीनगर जाने का इंतजार है, क्योंकि मैंने भारत के उस हिस्से को कभी नहीं देखा. मैं बहुत उत्साहित हूं."

गेल के पास आईपीएल (IPL) में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है, "उन्होंने इस लीग में फ्रेंचाइजी के मेंटर या कोच के पद पर काम करने की इच्छा भी जताई है. उन्होंने कहा, आईपीएल में होने बढ़िया होगा. मेरे पास खिलाड़ियों को देने के लिए काफी अनुभव है। मैं बिना किसी शक के इससे जुड़ना चाहता हूं."