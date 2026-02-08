Border 2 Box Office Collection Day 17: हर दिन 500 करोड़ के करीब बढ़ रही बॉर्डर 2, 17वें दिन खाते में इतने करोड़

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल के लीड रोल वाली बॉर्डर 2 ने अपने तीसरे वीकेंड में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त कमाई जारी रखी है. अपने थिएट्रिकल रन के खत्म होने के करीब आते-आते कई बड़े रिकॉर्ड भी बना लिए हैं. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 का दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 70.15 करोड़ रहा, जो इसके शुरुआती दो हफ्ते की तुलना में 68.72 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है. अब अगर डे वाइज कलेक्शन देखें तो डे 15 (तीसरे शुक्रवार) को इसने 2.85 करोड़ कमाए (पिछले दिन के मुकाबले 18.57 प्रतिशत कम), जिसके बाद डे 16 (शनिवार) को यह बढ़कर 5.25 करोड़ हो गया — 84.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी. दिन 17 (रविवार) को इसने करीब 5.26 करोड़ कमाए जिससे इसका डोमेस्टिक कलेक्शन और बढ़ गया.

कुल मिलाकर बॉर्डर 2 ने अब तक भारत में 307.76 करोड़ कमाए हैं. यह रविवार 8 फरवरी 2026 को हिंदी ऑक्यूपेंसी 19.74% के साथ आया है. इसमें दोपहर के शो में सबसे ज्यादा दर्शक थे (30.36%) और सुबह की स्क्रीनिंग में कम दर्शक थे (9.12%). शाम और रात के शो में कुछ सर्किट में 0% ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की गई, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर स्क्रीनिंग उन टाइम स्लॉट तक खत्म हो चुकी थीं.

इस कमाई के साथ बॉर्डर 2 ने अब संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत' (303 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को पार कर लिया है, जो 2026 की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्म के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी. अब इसकी नजर ‘बजरंगी भाईजान' (320 करोड़) और ‘वॉर' (318 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन पर है, जो दोनों ही अपनी-अपनी रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से थीं.

दुनिया भर में कैसी रही बॉर्डर 2 परफॉर्मेंस

बॉर्डर 2 के लिए भारत कमाई का मेन सोर्स रहा. लेकिन इस फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा परफॉर्म किया है. ट्रेड ट्रैकर्स का अंदाजा है कि इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 52 करोड़ की कमाई हुई है, जिससे फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 412 करोड़ हो गया है.