Shubham Khajuria: जानें कौन हैं शुभम खजूरिया जिन्होंने साउथ जोन के खिलाफ ठोका शतक, क्रीज पर जमें अंगद की तरह

जम्मू-कश्मीर के शुभम खजूरिया के नाबाद शतक से नॉर्थ जोन ने तीसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में पांच विकेट पर 278 रन बना लिए हैं. लेकिन साउथ जोन दलीप ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार बना हुआ है, क्योंकि नॉर्थ जोन अभी भी 258 रन पीछे है. निशांत सिंधु और शुभम खजूरिया ने चौथे विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी कर टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास किया. तीसरे दिन स्टंप्स पर शुभम खजूरिया 245 गेंदों में 20 चौके और एक छक्के के दम पर 128 रन बनाकर नाबाद हैं. चौथे और आखिरी दिन नॉर्थ जोन की उम्मीदें खजूरिया पर टिकी होंगी.

साउथ जोन फाइनल की तरफ

साउथ जोन ने सेमीफाइनल में पहली पारी में 536 रन बनाए थे. इसके जवाब में नॉर्थ जोन अब भी 258 रन से पीछे चल रहा है. नॉर्थ जोन की पारी की शुरुआत खराब रही और कप्तान अंकित कुमार छठे ओवर में गुरजपनीत सिंह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. फिर यश धुल (14) भी सस्ते में आउट हो गए जिससे टीम ने पहले आधे घंटे के खेल में 38 रन पर दो विकेट गंवा दिए. आयुष बडोनी (40) ने खजूरिया के साथ 63 रन जोड़कर पारी को संभाला. लेकिन बडोनी फिर एमडी निधीश की गेंद पर आउट हो गए.

इसके बाद खजूरिया को हरियाणा के स्पिन ऑलराउंडर निशांत सिंधू (82) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए दिन की सबसे महत्वपूर्ण 171 रन की साझेदारी निभाई. दूसरे सत्र में दोनों ने दबदबा बनाए रखा और साउथ को कोई सफलता नहीं मिलने दी. खजूरिया ने 107 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और सिंधू दूसरे छोर पर सहजता से खेलते रहे.

बारिश के कारण खेल में कुछ बाधा पड़ी. तब खजूरिया 97 और सिंधु 71 रन पर खेल रहे थे, खेल दोबारा शुरू होने पर जम्मू-कश्मीर के इस सलामी बल्लेबाज ने 204 गेंद पर अपना आठवां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया. सिंधू अंत में 82 रन (148 गेंद) बनाकर आउट हो गए. इसके बाद विकेटकीपर कन्हैया वधावन भी शून्य पर रन आउट हो गए. लेकिन खजूरिया डटे रहे और दिन के अंत तक नाबाद रहे.

कौन हैं शुभम खजूरिया

जम्मू कश्मीर के सलामी बल्लेबाज शुभम खजूरिया भारत की अंडर-19 टीम के लिए भी खेल चुके हैं. शुभम खजूरिया ने अभी तक 74 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.74 की औसत से 4158 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 255 का है, जो उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 25 अर्द्धशतक आए हैं.

शुभम ने 71 लिस्ट ए मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.64 की औसत से 2495 रन बनाए हैं. जबकि 47 टी20 मैच में उन्होंने 1124 रन बनाए हैं. शुभम ने दिसंबर 2011 में महाराष्ट्र के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. इसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अपना लिस्ट ए डेब्यू किया था.

शुभमन ने बीते रणजी सीजन में 8 मैचों की 14 पारियों में 48.50 की औसत से 679 रन बनाए थे. उनके बल्ले से इस दौरान एक शतक और चार अर्द्धशतक आए. वहीं इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले जम्मू के खिलाड़ी रहे. उनकी बल्लेबाजी के दम पर टीम पांच साल बाद रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज में पहुंची. उसने लीग स्टेज के दौरान मुंबई और बड़ौदा जैसी मजबूत टीमों को हराया था. हालांकि, क्वार्टर फाइनल में जम्मू 1 रन से सेमीफाइनल से चूक गई थी.

