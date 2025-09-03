शोएब अख्तर की वाइफ की 10 रेयर फोटो, ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

Who is Shoaib Akhtar wife Rubab Khan: दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर शोएब अख्तर को याद किया जाता है. अख्तर के नाम 161.3 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. आज तक अख्तर के इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है. साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी/घंटा (100.2 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. उन्हें "रावलपिंडी एक्सप्रेस" के नाम से भी जाना जाता है.

अख्तर ने 1997 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. अपने शानदार 14 साल के करियर में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए 163 वनडे, 46 टेस्ट और 15 टी20 मैच खेले और कुल 444 विकेट लिए. अख्तर के सामने एक से एक बल्लेबाज उनकी गेंद का सामना करने से डरते थे.

शोएब अख्तर ने साल 2014 में शादी की थी. उनकी वाइफ का नाम रुबाब खान है, अख्तर तीन बच्चों के माता-पिता हैं, जिनके नाम हैं, मोहम्मद मिकाइल अली, मोहम्मद मुजद्दिद अली और नूरे अली अख्तर.

शोएब अख्तर की वाइफ रुबाब खान लाइम लाइट से दूर रहती हैं, ऐसे में फैन्स उनके बारे में जानने को लेकर हमेशा उत्सुक रहते हैं. रुबाब खान का जन्म 23 जून 1994 को पाकिस्तान के हरिपुर ज़िले में हुआ था. वह मुश्ताक खान नामक एक प्रसिद्ध बिजनेस की बेटी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी शिक्षा एबटाबाद में प्राप्त की. उनके बारे में अन्य व्यक्तिगत या व्यावसायिक विवरण ज्यादा मौजूद नहीं है.

रुबाब खान वर्तमान में हाउस वाइफ हैं और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं. शोएब के जीवन के उतार-चढ़ाव भरे सफ़र में उनका निरंतर सहयोग रहता है.

ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

2013 में हज यात्रा के दौरान शोएब अख्तर की मुलाकात रुबाब के पिता मुश्ताक से हुई. इसी मुलाक़ात के दौरान शोएब ने जीवनसाथी खोजने को लेकर उनसे बात की थी. इस शुरुआती मुलाक़ात ने शोएब और रुबाब के बीच संभावित रिश्ते की नींव रखी. काफ़ी सोच-विचार के बाद, दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए. 23 जून, 2014 को, इस जोड़े ने पाकिस्तान के मोहल्ला रमज़ानी में आयोजित एक सादे समारोह में शादी कर ली थी.

2014 में जब इस जोड़े की शादी हुई थी, तब शोएब 39 साल के थे, तो वहीं, रुबाब 21 साल की थीं. उस समय उम्र के इस बड़े अंतर के लिए अख्तर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. शोएब और रुबाब ने 2016 में अपने पहले बच्चे, मोहम्मद मिकाइल अली का स्वागत किया, और उस समय पूर्व क्रिकेटर 41 साल के थे.

रुबाब ने मार्च 2024 में 30 साल की उम्र में अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जबकि उनके पति शोएब उस समय 48 साल के थे. 40 की उम्र के बाद शोएब के पिता बनने की खबर ने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी.

इस समय शोएब अख्तर क्रिकेट विशेषज्ञ को लेकर काम करते हैं और वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर अपनी राय देते रहते हैं. बता दें कि हाल ही में अख्तर ने बाबर आजम को एशिया कप की पाकिस्तान टीम में न चुने जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बाबर पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, उन्हें इस तरह से टीम से नहीं निकाला जाना चाहिए, अख्तर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं.