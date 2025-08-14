विज्ञापन
Who Is Ravi Ghai: बड़े कारोबारी... जानिए सचिन तेंदुलकर के होने वाले समधी कौन हैं?

Who Is Ravi Ghai: सानिया चंडोक प्रमुख बिजनेस टाइकून रवि घई की पोती हैं, सानिया की सगाई अर्जुन तेंदुलकर से हो गई है.

Who Is Grandfather Of Saaniya Chandok, Ravi Ghai:
  • अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई में एक निजी समारोह में सानिया चंडोक से सगाई की है, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी.
  • सानिया पालतू जानवरों की देखभाल के क्षेत्र से जुड़ी हैं और मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर की संस्थापक हैं.
  • सानिया, प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून रवि घई की पोती हैं, जो ग्रेविस ग्रुप के प्रमुख उद्योग में जाने जाते हैं.
Arjun Tendulkar's Fiancee Saaniya Chandok: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar's son Arjun gets engaged to Saaniya Chandok) ने मुंबई में एक निजी समारोह में सानिया चंडोक से सगाई कर ली, कल जब से यह खबर आई है, इंटरनेट पर हलचल मच गई है और फैन्स अर्जुन की मंगेतर और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए उत्सुक दिखे, बता दें कि सानिया पालतू जानवरों की देखभाल के उद्योग से जुड़ी हैं और मुंबई स्थित एक प्रीमियम पालतू जानवरों की देखभाल और खुदरा ब्रांड मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की फाउंडर हैं. बता दें कि सानिया जाने-माने बिज़नेस टाइकून रवि घई की पोती हैं. (Who is Arjun Tendulkar's fiancé Saaniya Chandok's grandfather)

टाइकून रवि घई ग्रेविस ग्रुप के प्रमुख हैं, जो आतिथ्य और खाद्य उद्योग में अपनी सेवाओं के लिए जाना जाने वाला एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रीज है. श्री घई का परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी से भी जुड़ा हुआ है. श्री घई ने 1967 में भारत लौटने से पहले कॉर्नेल विश्वविद्यालय के होटल प्रशासन स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने जल्द ही अपने पिता, इकबाल कृष्ण (आईके) घई से पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया.  

इसके बाद, उन्होंने क्वालिटी आइसक्रीम लॉन्च किया, एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत के नवोदित राष्ट्र को चॉकलेट बार, मैंगो डुएट और कसाटा से लगभग परिचित करा दिया, जैसा कि ग्रेविस ग्रुप की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी गई है. वहीं,  श्री घई बास्किन-रॉबिन्स फ्रैंचाइज़ी को सार्क क्षेत्र में भी लाए.  

वर्तमान में, वे ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं और क्वालिटी रीड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और परफेक्ट लाइवस्टॉक एलएलपी सहित कई निदेशक पदों पर कार्यरत हैं. बता दें कि घई की ग्रैविस फूड सॉल्यूशंस का रेवेन्यू FY24 में 624 करोड़ रुपये का रहा था, जिसमें पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 20% इजाफा हुआ है. 

