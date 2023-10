CWC 2023: कौन हैं भारतीय मूल के रचिन रविन्द्र, जिसने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में तूफानी शतक ठोककर रच दिया इतिहास

CWC 2023: कौन है भारतीय मूल के रचिन रविन्द्र

Who is Rachin Ravindra: रचिन रविन्द्र ने इंग्लैंड (England Vs New Zealand) के खिलाफ मैच के दौरान शानदार बल्लेबाजी की और शतक लगाने में सफल हो गए. बता दें कि रचिन ने केवल 82 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास बना दिया, दरअसल, रचिन रविंद्र वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की. न्यूजीलैंड की ओर से कॉन्वे ने 152 रन की पारी खेली तो वहीं रचिन रविंद्र ने 123 रन की नाबाद पारी खेली, दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 273 रनों की साझेदारी की.