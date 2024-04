Shoaib Akhtar vs Mayank Yadav: शोएब अख्तर और मयंक यादव में से कौन है सबसे तेज, जस्टिन लैंगर के जवाब ने लूटी महफिल

ये भी पढ़े- "Gautam Gambhir The mastermind...", केकेआर की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने मचाई खलबली, गंभीर के फैसले ने ऐसे बदली कहानी

अब इस मुद्दे पर लखनऊ सुपरजायंट्स के कोच जस्टिन लैंगर ने रिएक्ट किया है. दरअसल, जस्टिन लैंगर (Justin Langer on Shoaib Akhtar ) ने शोएब अख्तर की फिरकी लेते हुए मजाक उड़ाया है. लखनऊ के सोशल मीडिया एक्स (X) पर टीम के कोच लैंगर ने मयंक का नाम लेकर ट्रोल किया और कहा कि, " अख्तर मेरे दोस्त मयंक ने फेंटा मार दिया". इसी वीडियो में जब लैंगर से पूछा गया कि दोनों में आपको तेज गेंद किसकी लगी तो इसपर भी कोच ने जवाब दिया. हालांकि कोच ने मजाकिया अंदाज में ही जवाब दिया और कहा, "शोएब, I think Mayanak might be a little bit Quicker (मुझे लगता है कि मयंक थोड़ा तेज़ हो सकता है)." सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज (Fastest balls in international cricket)

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) 161.3 km/hr पाकिस्तान Vs इंग्लैंड 2003

शॉन टेट (Shaun Tait) 161.1 km/hr ऑस्ट्रेलिया Vs इंग्लैंड, 2010

ब्रेट ली (Brett Lee) 161.1 km/hr ऑस्ट्रेलिया Vs न्यूजीलैंड , 2005

जेफ थॉमसन (Jeff Thomson) 160.6 kmph ऑस्ट्रेलिया vs वेस्ट इंडीज, 1975

मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) 160.4 kmph ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड 2015

वैसे, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शोएब अख्तर के नाम है. अख्तर ने 161.3KMPH की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था. वहीं, टेट ने साल 2010 में 161.1 kmph की रफ्तार के साथ गेंद फेंककर कमाल कर दिया था.