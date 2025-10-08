कौन हैं मुशीर खान? जिनको मारने के लिए बीच मैदान में बल्ला लेकर दौड़े पृथ्वी शॉ

Who is Musheer Khan? भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है. मुंबई और पुणे के बीच खेले गए एक अभ्यास मैच के दौरान वह अपनी गलत हरकतों की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें उन्हें देखा जा सकता है कि वह विपक्षी टीम के खिलाड़ी मुशीर खान के पीछे बल्ला लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, मामला कुछ ज्यादा बढ़ता, उससे पहले मैदानी खिलाड़ियों और अंपायरों ने बीच बचाव करते हुए सबकुछ संभाल लिया, नहीं तो वाद-विवाद और बढ़ सकता था.

कौन हैं मुशीर खान?

शॉ के इस नए विवाद के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मुशीर खान कौन हैं? जिनके साथ उनकी झड़प हुई है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. युवा मुशीर टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज खान के छोटे भाई हैं. उनका जन्म 27 फरवरी साल 2005 में कुर्ला में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, जबकि दाहिने हाथ से ही ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं.

Prithvi Shaw should let his bat do the talking. Why spoiling his career again and again pic.twitter.com/2ewvn6kB6g — The last dance (@26lastdance) October 7, 2025

मुशीर खान का घरेलू क्रिकेट करियर

20 वर्षीय मुशीर खान घरेलू क्रिकेट में मुंबई की तरफ से शिरकत करते हैं, जबकि आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से विस्फोट मचाते हुए नजर आते हैं. खबर लिखे जाने तक घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कुल नौ फर्स्ट क्लास, जबकि एक टी20 मुकाबला खेला है.

इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 15 पारियों में 51.14 की औसत से 716 रन निकले हैं. यहां उनके नाम तीन शतक और एक अर्धशतक दर्ज है. टी20 फॉर्मेट में वह फिलहाल एक भी रन नहीं बना सके हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 14 पारियों में 26.87 की औसत से आठ और टी20 की एक पारी में 27.00 की औसत से एक सफलता प्राप्त की है.

