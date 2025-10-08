विज्ञापन
कौन हैं मुशीर खान? जिनको मारने के लिए बीच मैदान में बल्ला लेकर दौड़े पृथ्वी शॉ

Who is Musheer Khan? मुशीर खान टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज खान के छोटे भाई हैं. उनका जन्म 27 फरवरी साल 2005 में कुर्ला में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, जबकि दाहिने हाथ से ही ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं.

कौन हैं मुशीर खान?
  • पृथ्वी शॉ मुंबई-पुणे अभ्यास मैच में विपक्षी खिलाड़ी मुशीर खान के खिलाफ बल्ला लेकर दौड़ते हुए देखे गए.
  • मुशीर खान मुंबई के घरेलू क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के आईपीएल खिलाड़ी हैं, जिनकी उम्र 20 वर्ष है.
  • मुशीर खान का जन्म कुर्ला में 27 फरवरी 2005 को हुआ और वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं.
Who is Musheer Khan? भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है. मुंबई और पुणे के बीच खेले गए एक अभ्यास मैच के दौरान वह अपनी गलत हरकतों की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें उन्हें देखा जा सकता है कि वह विपक्षी टीम के खिलाड़ी मुशीर खान के पीछे बल्ला लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, मामला कुछ ज्यादा बढ़ता, उससे पहले मैदानी खिलाड़ियों और अंपायरों ने बीच बचाव करते हुए सबकुछ संभाल लिया, नहीं तो वाद-विवाद और बढ़ सकता था. 

कौन हैं मुशीर खान? 

शॉ के इस नए विवाद के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मुशीर खान कौन हैं? जिनके साथ उनकी झड़प हुई है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. युवा मुशीर टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज खान के छोटे भाई हैं. उनका जन्म 27 फरवरी साल 2005 में कुर्ला में हुआ था. वह दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, जबकि दाहिने हाथ से ही ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं.

मुशीर खान का घरेलू क्रिकेट करियर 

20 वर्षीय मुशीर खान घरेलू क्रिकेट में मुंबई की तरफ से शिरकत करते हैं, जबकि आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से विस्फोट मचाते हुए नजर आते हैं. खबर लिखे जाने तक घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कुल नौ फर्स्ट क्लास, जबकि एक टी20 मुकाबला खेला है. 

इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 15 पारियों में 51.14 की औसत से 716 रन निकले हैं. यहां उनके नाम तीन शतक और एक अर्धशतक दर्ज है. टी20 फॉर्मेट में वह फिलहाल एक भी रन नहीं बना सके हैं. 

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 14 पारियों में 26.87 की औसत से आठ और टी20 की एक पारी में 27.00 की औसत से एक सफलता प्राप्त की है. 

