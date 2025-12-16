विज्ञापन
विशेष लिंक

IPL 2026 Auction: कौन हैं मंगेश यादव? RCB ने लगाया इतना बड़ा दांव, 2 T20 खेलकर बने करोड़पति

Mangesh Yadav Bid by RCB IPL 2026 Mini Auction: मंगेश यादव ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था.

Read Time: 2 mins
Share
IPL 2026 Auction: कौन हैं मंगेश यादव? RCB ने लगाया इतना बड़ा दांव, 2 T20 खेलकर बने करोड़पति
Mangesh Yadav Bid by RCB IPL 2026 Mini Auction

Mangesh Yadav Bid by RCB IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में एक खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया जब आरसीबी ने उसके पीछे जाते हुए बड़ी बोली लगाई और खास बात ये है की इस खिलाड़ी ने अब तक मात्र 2 टी20 मुकाबले खेले हैं. मंगेश यादव को आरसीबी ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. मंगेश एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो निचले क्रम में आते हुए बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं.

इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उन्हें दो मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक पारी में 233.33 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाए और साथ ही तीन विकेट भी अपने नाम किए.

इससे पहले, साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश टी20 लीग में मंगेश ने ग्वालियर चीताज की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. रजत पाटीदार के साथ खेलते हुए उन्होंने छह मैचों में महज 12 की औसत से 16 विकेट झटके और अपनी गेंदबाज़ी से सभी का ध्यान खींचा. 

हालांकि, SMAT में उनके गेंदबाज़ी आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और उन्होंने दो मैचों में क्रमशः 47 और 38 रन खर्च किए. इसके बावजूद, मध्य प्रदेश टी20 लीग में किए गए दमदार प्रदर्शन ने उन्हें खास पहचान दिलाई, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन पर 5.2 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Royal Challengers Bengaluru, Mangesh Yadav, Indian Premier League 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com