कौन हैं मल्लिका सागर? जो IPL ऑक्शन कराने वाली हैं

IPL 2025 Auction: यह नीलामी मल्लिका सागर करेंगी, जिन्होंने पिछले महीने वुमन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए भी ऑक्शनर की भूमिका निभाई थीं.

  • आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जबकि टीमों के लिए केवल 77 स्थान उपलब्ध होंगे
  • मल्लिका सागर मुंबई स्थित कला संग्रहकर्ता सलाहकार हैं और आर्ट इंडिया कंसल्टेंट्स के साथ कार्यरत हैं
  • मल्लिका आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनर हैं जिन्होंने 2024 में इतिहास रचा और जेंडर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया
Who is Mallika Sagar : आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन का आगाज होने वाला है, सबकी नज़रें अबू धाबी पर हैं, टीमें ज़ोरदार बोली लगाने की तैयारी कर रही हैं, और एक जाना-पहचाना चेहरा एक बार फिर सेंटर स्टेज पर होगा, इवेंट की ऑक्शनर मल्लिका सागर.  इस साल के मिनी ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों को ऑक्शन लिस्ट में रखा जाएगा, जबकि टीमें सिर्फ़ 77 खाली जगहों के लिए मुकाबला करेंगी. उम्मीद है कि कई विदेशी और भारतीय सितारों पर बड़ी बोलियां लगेंगी.

कौन है कौन है मलिल्का सागर 

मल्लिका आधुनिक और समकालीन भारतीय कला के लिए मुंबई स्थित कला संग्रहकर्ता सलाहकार हैं और वह वर्तमान में आर्ट इंडिया कंसल्टेंट्स फर्म के साथ काम करती हैं. ह्यू एडमीडेस, रिचर्ड मैडली और चारू शर्मा ने अतीत में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए नीलामी आयोजित की है, लेकिन मल्लिका लीग की शुरुआत से ही डब्ल्यूपीएल में बीसीसीआई की नीलामीकर्ता रही हैं. मल्लिका 2021 में प्रो कबड्डी लीग में भी नीलामी का हिस्सा थीं. फिर आईपीएल 2024-25 की नीलामी भी मल्लिका की ओर से आयोजित की गई थी. अब एक बार फिर मल्लिका आईपीएल 2026 के ऑक्शन में नीलामीकर्ता  की भूमिका निभाएगी.

बता दें कि 2008 से 2018 तक पहले IPL ऑक्शनर के तौर पर, रिचर्ड मैडली ने काम किया था. मैडली सबसे लंबे समय तक आईपीएल ऑक्शन करने वाले ऑक्शनर रहे हैं. इसके बाद 2019 आईपीएल ऑक्शन में  ह्यू एडमीड्स ने ऑक्शनर की भूमिका निभाई थी. लेकिन IPL 2022 ऑक्शन में एक अजीब घटना हुई जब एडमीड्स को पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो गया, जिसके कारण लाइव बिडिंग के दौरान स्टेज पर तुरंत उनकी जगह किसी और को लाना पड़ा. तब अनुभवी ब्रॉडकास्टर चारु शर्मा ने IPL 2022 के दौरान बिना किसी रुकावट के काम किया, प्रोफेशनल रवैया दिखाया और हाई-प्रेशर वाले ऑक्शन माहौल को संभालने के लिए खूब तारीफें बटोरीं. 

वहीं, मल्लिका सागर 2024 के ऑक्शन के दौरान IPL इतिहास की पहली महिला ऑक्शनर बनीं, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऐतिहासिक पल था.

Indian Premier League 2026, Cricket
