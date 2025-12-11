विज्ञापन
विशेष लिंक

सेब, कीवी और स्नैक्स, CSK की दिल में है क्या? ऑक्शन से पहले ही दे दिया हिंट, नहीं समझे तो देख लीजिए यहां

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक वीडियो के माध्यम से हिंट दिया है कि आगामी सीजन में वह किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी.

Read Time: 2 mins
Share
सेब, कीवी और स्नैक्स, CSK की दिल में है क्या? ऑक्शन से पहले ही दे दिया हिंट, नहीं समझे तो देख लीजिए यहां
Whistle Podu
  • चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आगामी आईपीएल 2026 के लिए रणनीति की झलक सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से दी है
  • वीडियो में व्हिसल पोडू तीन वस्तुएं खरीदता दिख रहा है जो फ्रेंचाइजी के संभावित खिलाड़ियों की ओर संकेत करती हैं
  • सेब से जुड़ी जम्मू-कश्मीर की कनेक्शन के कारण औकिब नबी को आगामी ऑक्शन में टीम का टारगेट माना जा रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. सभी टीमों ने आगामी सीजन में किन खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल करना है. उनकी लिस्ट बना ली है. मगर किसी फ्रेंचाइजी ने अबतक अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. जिससे उनके आगामी रणनीति की कुछ झलक दिखाई पड़ती है. फ्रेंचाइजी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में 'व्हिसल पोडू' (Whistle Podu) को बाजार में खरीददारी करते हुए देखा जा सकता है. जहां 'व्हिसल पोडू' बहुत सारे फलों और सब्जियों में केवल 3 चीजें खरीदता है. उन सामानों के आधार फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि आगामी सीजन में फ्रेंचाइजी किन 3 बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करेगी. 

सेब (जम्मू-कश्मीर कनेक्शन)

वीडियो में 'व्हिसल पोडू' को सबसे पहले सेब लेते हुए दिखाया गया है. भारत में सेब प्रमुख रूप से जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध हैं. फैंस कयास लगा रहे हैं कि फ्रेंचाइजी आगामी ऑक्शन में औकिब नबी को टारगेट कर सकती है. नबी बारामूला से आते हैं और एक युवा प्रतिभा हैं. जिन्होंने हाल ही में दलीप ट्रॉफी में सनसनीखेज प्रदर्शन किया है. यहां एक मैच में उन्होंने चार गेंदों में चार विकेट चटकाते हुए हर किसी को हैरान कर दिया था. 

स्थानीय मिश्रण वाली स्नैक्स (तमिलनाडु की जड़ें)

'व्हिसल पोडू' को सेब के बाद स्थानीय 'मिश्रण' वाली स्नैक्स पैकेट को लेते हुए देखा जा सकता है. जो की दर्शाती है कि फ्रेंचाइजी वेंकटेश अय्यर के लिए ऑक्शन में आगे बढ़ सकती है. अय्यर का जन्म जरूर इंदौर में हुआ है. मगर उनके परिवार की जड़ें तमिलनाडु से हैं. आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने उन्हें अपने बेड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 

कीवी फल (न्यूजीलैंड से संबंध)

आखिर में कीवी फल की उपस्थिति यह प्रदर्शित करती है कि फ्रेंचाइजी का मन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से अभी ऊबा नहीं है. आगामी सीजन में भी वह किसी कीवी खिलाड़ी पर नजर गड़ाए हुए हैं. 

यह भी पढ़ें- शुभमन गिल बार-बार क्यों हो रहे हैं फ्लॉप? कप्तान को रास नहीं आ रहा है बदलाव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chennai Super Kings, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now