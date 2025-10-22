विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs Australia 2nd ODI Live Streaming: भारत में यहां फ्री में देखें एडिलेड वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

IND vs AUS 2nd ODI cricket match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. भारतीय टीम के लिए यह मैच काफी अहम है.

Read Time: 2 mins
Share
India vs Australia 2nd ODI Live Streaming: भारत में यहां फ्री में देखें एडिलेड वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट
India vs Australia 2nd ODI Match: Date, Time, Venue
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजे शुरू होगा
  • पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सात विकेट से हराया था, इसलिए दूसरा मैच भारत के लिए महत्वपूर्ण है
  • दूसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और JioStar ऐप पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Australia 2nd ODI Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हरा दिया था. ऐसे में सीरीज का दूसरा वनडे मैच भारत के लिए काफी अहम है. भारतीय टीम को सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में दूसरा वनडे मैच जीतना होगा. बता दें कि वनडे सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में खेला जाएगा. 

भारत में कैसे देखें दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

भारत vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया,  दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया,  दूसरा वनडे मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच एडिलेड, ओवल में होगा.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा. टॉस सुबह 8:30 बजे होगा.

कौन से टीवी चैनल भारत vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच का सीधा प्रसारण दिखाएंगे?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया,दूसरा वनडे मैच JioStar ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

यहां फ्री में देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में  फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. 

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मिचेल ओवेन, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोश हेज़लवुड, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now