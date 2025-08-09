India upcoming matches: भारतीय टीम का अगला मैच कब है ? जानिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक का पूरा शेड्यूल

List of Indian Cricket Team Upcoming Matches Till 2026 T20 World Cup: भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज के बाद भारत का बांग्लादेश दौरा 2026 तक स्थगित होने के बाद, मौजूदा स्थिति के अनुसार, भारतीय टीम अगस्त में कोई और क्रिकेट नहीं खेल पाएगी. भारतीय टीम का अगला टूर्नामेंट 2025 एशिया कप होगा, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगा. टेस्ट क्रिकेट में, भारत अगली बार वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो-दो मैचों की घरेलू सीरीज में खेलते हुए दिखाई देगा. (Upcoming Matches of India Till 2026 T20 World Cup)

दो टेस्ट सीरीज के बीच, टीम वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. भारत अपने टी20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों सफेद गेंद प्रारूपों में घरेलू सीरीज भी खेलेगी.

भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी मैचों का पूरा कार्यक्रम, 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक

Event तारीख मैच मेज़बान देश एशिया कप 9 - 28 सितंबर, 2025 टी20 यूएई भारत बनाम वेस्टइंडीज 2 - 14 अक्टूबर 2025 2 टेस्ट मैच भारत भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 19 अक्टूबर - 8 नवंबर, 2025 3 वनडे, 5 टी20 ऑस्ट्रेलिया भारत बनाम साउथ अफ्रीका 14 नवंबर - 19 दिसंबर 2025 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे, 5 टी20 भारत भारत बनाम न्यूज़ीलैंड 11 - 31 जनवरी, 2026 3 वनडे, 5 टी20 भारत टी20 विश्व कप 2026 फ़रवरी-मार्च 2026 4-9 टी20 मैच भारत/श्रीलंका

भारत ने जीता ओवल टेस्ट मैच

भारत ने 'केंनिग्टन ओवल' में खेले गए रोमांचक मुकाबले को 6 रन से अपने नाम किया। पांचवां टेस्ट जीतने के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम पहली पारी में महज 224 रन की ही बना सकी. इस पारी में करुण नायर ने 57 रन बनाए, लेकिन टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. इंग्लैंड के लिए इस पारी में गस एटकिंसन ने सर्वाधिक पांच शिकार किए, जबकि जोश टंग ने तीन विकेट चटकाए.

इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाते हुए 23 रन की मामूली बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली ने सर्वाधिक 64 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने 53 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट चटकाए, जबकि आकाश दीप ने एक खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया.