India upcoming matches: भारतीय टीम का अगला मैच कब है ? जानिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक का पूरा शेड्यूल

What's next after India's England tour: भारतीय टीम का अगला टूर्नामेंट 2025 एशिया कप होगा, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगा

Indian Cricket Team Upcoming Matches Full Schedule
  • भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के बाद भारत का बांग्लादेश दौरा 2026 तक स्थगित हो गया है
  • भारतीय क्रिकेट टीम का अगला प्रमुख टूर्नामेंट 2025 में यूएई में आयोजित होने वाला एशिया कप होगा.
  • भारत घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

List of Indian Cricket Team Upcoming Matches Till 2026 T20 World Cup: भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज के बाद भारत का बांग्लादेश दौरा 2026 तक स्थगित होने के बाद, मौजूदा स्थिति के अनुसार, भारतीय टीम अगस्त में कोई और क्रिकेट नहीं खेल पाएगी. भारतीय टीम का अगला टूर्नामेंट 2025 एशिया कप होगा, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगा. टेस्ट क्रिकेट में, भारत अगली बार वेस्टइंडीज और  साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो-दो मैचों की घरेलू सीरीज में खेलते हुए दिखाई देगा. (Upcoming Matches of India Till 2026 T20 World Cup)

दो टेस्ट सीरीज के बीच, टीम वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. भारत अपने टी20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों सफेद गेंद प्रारूपों में घरेलू सीरीज भी खेलेगी.

भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी मैचों का पूरा कार्यक्रम, 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक

Eventतारीखमैचमेज़बान देश
एशिया कप9 - 28 सितंबर, 2025टी20  यूएई
भारत बनाम वेस्टइंडीज 2 - 14 अक्टूबर 20252 टेस्ट मैचभारत
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया19 अक्टूबर - 8 नवंबर, 2025 3 वनडे, 5 टी20ऑस्ट्रेलिया
भारत बनाम साउथ अफ्रीका 14 नवंबर - 19 दिसंबर 20252 टेस्ट मैच, 3 वनडे, 5 टी20भारत
भारत बनाम न्यूज़ीलैंड11 - 31 जनवरी, 20263 वनडे, 5 टी20भारत
टी20 विश्व कप 2026फ़रवरी-मार्च 20264-9 टी20 मैचभारत/श्रीलंका

भारत ने जीता ओवल टेस्ट मैच 

भारत ने 'केंनिग्टन ओवल' में खेले गए रोमांचक मुकाबले को 6 रन से अपने नाम किया। पांचवां टेस्ट जीतने के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम पहली पारी में महज 224 रन की ही बना सकी. इस पारी में करुण नायर ने 57 रन बनाए, लेकिन टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. इंग्लैंड के लिए इस पारी में गस एटकिंसन ने सर्वाधिक पांच शिकार किए, जबकि जोश टंग ने तीन विकेट चटकाए.  

इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाते हुए 23 रन की मामूली बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली ने सर्वाधिक 64 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने 53 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने चार-चार विकेट चटकाए, जबकि आकाश दीप ने एक खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया.  

India, England, Pakistan, Bangladesh, West Indies, Cricket
