India vs New Zealand 4th T20I Live Streaming: विशाखापत्तनम में बुधवार को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंज के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें क्लीन स्वीप के एक कदम और करीब पहुंचने पर होगी.

IND vs NZ 4th T20I: चौकों-छक्कों की होगी बरसात या गेंदबाज ढाएंगे कहर, क्या असर दिखाएगी पिच, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें
India vs New Zealand 4th T20I Live Streaming: विशाखापत्तनम में बुधवार को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंज के खिलाफ सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें क्लीन स्वीप के एक कदम और करीब पहुंचने पर होगी. भारतीय टीम ने इस सीरीज में सभी विभागों में दमदार प्रदर्शन किया है. हालांकि, स्पिनरों ने टेंशन जरूर बढ़ाई है. इसके अलावा तीनों मैचों में संजू का फ्लॉप होना भी मैनेजमेंट के लिए एक सवाल है. ईशान नंबर-3 पर खेलने उतरे थे, और उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी कर अपनी दावेदारी मजबूत की है. ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या टीम मैनेजमेंट ईशान और अभिषेक की जोड़ी से ओपनिंग करवाता या है नहीं. भारतीय टीम पहले ही पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है और चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में वो आखिरी के चेकबॉक्स को जरूर टिक करना चाहेगी. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को होगा. जिसके बाद टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाएगी.

कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

बात अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की करें तो दोनों देश अभी तक 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय में आमने-सामने आए हैं. इस दौरान भारत ने 17 मैच जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड 10 मैच अपने नाम करने में सफल हुई है. वहीं एक मैच टाई रहा है.

कैसी रहेगी विशाखापत्तनम की पिच

बुधवार को होने वाला मुकाबला भी हाई स्कोरिंग हो सकता है. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है और यहां खूब रन बनते हैं. पिच पर अच्छी गति और उछाल है, जिससे रन बनाना बेहद आसान हो जाता है. हालांकि बड़ी बाउंड्री थोड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 148 है. जबकि उच्चतम स्कोर 215 है.

भारत ने तीसरे मुकाबले में अभिषेक और सूर्या की तूफानी पारियों के दम पर 150 से अधिक का स्कोर सिर्फ 10 ओवर में चेज कर लिया था. जबकि दूसरे वनडे में भारत ने 200 से अधिक का स्कोर सिर्फ 15 ओवर में हासिल किया था. ऐसे में एक बार फिर फैंस को चौकों-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है. 

कहां देख पाएंगे लाइव

यह मुकाबला 28 जनवरी बुधवार को खेला जाना है. मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा. जबकि मैच की  शुरुआत 7 बजे से होगी. इस सीरीज के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं और स्टार स्पोर्ट्स 1 पर मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा. जबकि जियो हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. 

क्या प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव

सबसे अधिक सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर है. क्या ईशान किशन ओपनिंग करेंगे या फिर मैनेजमेंट संजू को बचे दो मौके और देगा? कुलदीप आखिरी मैच में विकेट नहीं ले पाए थे, ऐसे में क्या उन्हें बाहर होना पड़ेगा? अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है क्या उन्हें आराम दिया जाएगा. वहीं श्रेयस अय्यर आखिरी के दो मैचों के लिए टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है, क्या बुधवार को प्लेइंग इलेवन में उन्हें शामिल किया जाएगा. कई सवाल हैं. लेकिन इसकी उम्मीद अधिक है कि टीम जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बदलाव करें.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, लॉकी फर्ग्यूसन, इश सोढ़ी, टिम सीफर्ट.

