आमिर सुहैल की यह 60 सेकेंड की बड़ी गलती, भारत ने पाकिस्तान के विश्व कप के सपने पर पानी फेर दिया

खेल में कभी-कभी खिलाड़ी जाने-अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता है कि पूरा जमा-जमाया खेल बिगड़ जाता है! सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है. कुछ ऐसा ही साल 1996 में भारत में खेले गए विश्व कप में भारत के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए मशहूर क्वाटर्रफाइनल में मैच में वसीम अकरम की जगह कप्तानी करने वाले आमिर सुहैल से हो गया. यह वही मशहूर मुकाबला है, जिसमें अजय जडेजा ने आखिरी ओवरो में वकार यूनुस की जमकर धुनाई करते हुए 25 गेंदों में 45 रन बनाकर मैच की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी.

मैच पर पाकिस्तान का शिकंजा कस चला था

भारत के सेमीफानल में पहुंचने के लिए तब प्लेयर ऑफ द मैच नवजोत सिद्धू (93) और जडेजा की पारी को श्रेय दिया जाता है, लेकिन वास्तव में एक समय पाकिस्तान ने मैच पर मजबूती से शिकंजा कस दिया था, लेकिन जब सबकुछ सही जा रहा था, तब आमिर सुहैल से ऐसी गलती हो गई, जिसको उनके देश की मीडिया ने भी हार की एक बड़ी वजह करार दिया. वास्तव में जैसी प्रचंड फॉर्म में तब पाकिस्तान टीम थी, लेकिन सुहैल की इस 60 सेकेंड की गलती ने उसे विश्व कप से ही बाहर कर दिया. क्वार्टरफाइनल में 39 रन से हार के साथ ही पाकिस्तान का विश्व कप जीतने का ख्वाब भी चूर-चूर हो गया.

पाकिस्तान की धमाकेदार शुरुआत

पाकिस्तान मीडिया ने सवाल उठाया कि जो मैदान पर सुहैल ने किया, उसकी जरूरत ही नहीं थी. दरअसल 288 रनों का पीछा कर रहा पाकिस्तान को सईद अनवर (48) और कार्यवाहक कप्तान आमिर सुहैल (55) ने सिर्फ 10.1 ओवरों में 84 रन जोड़कर बेहतरीन शुरुआत दी. 8 रन प्रति ओवर की दर से भी ज्यादा रन गति. करोड़ों भारतीय फैंस उदास हो चले थे.

'ये आमिर सुहैल क्या और क्यों किया?'

सईद अनवर 11वें ओवर में आउट हुए, तो 14वां ओवर खत्म होने के बाद अजहर ने गेंद वेंकटेश प्रसाद को थमाई. वेंकी ने चौथी गेंद बाउंसर फेंकी तो अगली गेंद पर सुहैल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप प्वाइंट से चौका जड़ दिया. यहां तक बात ठीक थी...लेकिन इसके बाद सुहैल वेंकी से वर्ड-वॉर' में उलझ गए. हद से ज्यादा गुस्से के लिए प्रसिद्ध रहे सुहैल ने वेंकी से गाली-गलौज की और बल्ले से इशारा कर फिर से गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की बात कही. वेंकी भी शब्दों से पीछे नहीं रहे. इसमें करीब 60 सेकेंड निकल गए..लेकिन वेंकी ने अगली ही गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया.

पाक मीडिया सुहैल पर बरसा

बाद में पूर्व क्रिकेटरों, पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा आमिर सुहैल पर बुरी तरह से फूटा. सभी ने एक सुर में कहा कि जब सुहैल जमकर बल्ले से सरपट गाड़ी दौड़ा रहे थे, तो उन्हें बेवजह वेंकी से उलझने की जरुरत क्या थी. इस 60 सेकेंड की वर्ड-वॉर से सुहैल ध्यान खो बैठे और इसकी कीमत उन्हें बोल्ड होकर चुकानी पड़ी. और सोहैल क्या आउट हुए कि यहां से पाकिस्तान की गाड़ी पटरी से उतरती चली गई. 39 रन से हार के साथ विदाई हुई, तो विश्व कप जीतने का सपना भी चूर हो गया.