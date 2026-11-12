तब कमिंस सहित 3 पेसर 'हर्डल' में क्या कर रहे थे? 'सैंडपेपरगेट' विवाद ने पकड़ा तूल, CA बचाव में उतरा

बवाल तो होना ही था! जी हां, हाल ही में कंगारू पूर्व ओपनर उस्मान ख्वाजा ही किताब 'सब्र' में जो कहा गया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो छोड़िए, विश्व क्रिकेट में भूचाल मचना ही था. लेकिन किताब के खुलासे ने फिलहाल तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उसके खिलाड़ियों को अपने लपेटे में ले लिया है. पैट कमिंस और उनकी पत्नी की बहस के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इस खुलासे से ही जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान कमिंस तब साल 2028 में हुए घटनाक्रम और विवाद के दौरान कंगारू पेस अटैक का अहम हिस्सा थे. और अब कमिंस पर उंगली उठ रही है. कुल मिलाकर ख्वाजा की किताब से निकला यह विवाद अब अगले स्तर पर पहुंच गया है. और पैट कमिंस के घिरने के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई स्टार मीडियम पेसर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड भी भारी दबाव में आ गए हैं क्योंकि इन दोनों को मिलाकर यही कंगारू तिकड़ी सैंडपेपर से खराब की गई गेंद से बॉलिंग का हिस्सा थी. उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी सवालों के घेरे में है. ख्वाजा ने साफ कहा कि जब साल 2018 में'गेंद बिगाड़ने' में सभी शामिल थे, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सतही जांच करते हुए सिर्फ तीन खिलाड़ियों को बलि का बकरा क्यों बनाया?

बहरहाल, जब लोग दोषी हों, तो दूसरा पहले के साथ क्या करेगा, समझा जा सकता है. बहुत ही हैरानी की बात है साल 2018 में उस समय केपटाउन टेस्ट में जब मैदान पर खिलाड़ी हर्डल बनाकर 'रणनीति' बना रहे थे, तब विश्व कप विजेता और आज के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस, मिचेल मार्श और जोश हैजलवुड क्या कर रहे थे? ये तीनों ही आज सक्रिय क्रिकेट के स्टार गेंदबाज उस समय कंगारू पैस अटैक का हिस्सा थे? और जब यह तीनों ही उसी गेंद से रिवर्स स्विंग हासिल कर रहे थे, जिसे लेकर ख्वाजा ने लिखा- उस गेंद को मैं भी स्विंग करा सकता था- तो फिर यह तिकड़ी 'अपराध' से कैसे अनजान रह सकती है?

बहरहाल,, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष डेविड बून ने 2018 के बॉल-टेम्परिंग (गेंद से छेड़छाड़) स्कैंडल को लेकर सामने आए नए दावों के बीच टेस्ट कप्तान पैट कमिंस का समर्थन किया है. बून ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कप्तान के रूप में कमिंस की स्थिति सुरक्षित है और बोर्ड को उन पर पूरा भरोसा है. वैसे ख्वाजा के दावों ने इस स्कैंडल पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है और इस मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उठने लगी है. कमिंस, जो अब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की कमान संभालते हैं, उन पर भी यह स्पष्ट करने का दबाव आ गया है कि उन्हें क्या कुछ पता था. बून का कहना है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कमिंस पर पूरा भरोसा है

बून ने कहा कि कमिंस ने पूरी ईमानदारी के साथ टीम का नेतृत्व किया है और उन्हें बोर्ड का पूरा समर्थन प्राप्त है. द ऑस्ट्रेलियन द्वारा प्रकाशित बून के बयानों के अनुसार उन्होंने कहा, 'हम पैट का पूरी तरह से समर्थन करते हैं. वह एक आदर्श कप्तान रहे हैं. उन्होंने अपनी कप्तानी के पूरे कार्यकाल के दौरान ईमानदारी और बड़ी सफलता के साथ टीम का नेतृत्व किया है, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारा उन पर पूरा भरोसा बना हुआ है.'

कमिंस ने अभी तक ख्वाजा के इन दावों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट किया कि वह इन दावों का अध्ययन करने के बाद शुक्रवार को मीडिया से बात करेंगे. उन्होंने लिखा,'मैंने उजी (उस्मान ख्वाजा) के दावों की लंबी सूची और उनकी पूरी सच्चाई को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ समय लिया है ताकि मैं ठीक से जवाब दे सकूं.' वहीं, ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल (सीमित ओवरों) कप्तान मिचेल मार्श के भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की उम्मीद है. मार्श 2018 के दौरे के दौरान टेस्ट टीम का हिस्सा थे और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे मैच से पहले पर्थ में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बोलेंगे.

वार्नर और सेयर्स ने ख्वाजा के बयान का समर्थन किया

उधर, ख्वाजा के इन दावों को उनके पूर्व साथी खिलाड़ी डेविड वार्नर का समर्थन मिला है. वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट तीनों को बॉल-टेम्परिंग स्कैंडल में अपनी भूमिका के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था. साल 2018 के दक्षिण अफ्रीका दौरे का हिस्सा रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज चैड सेयर्स ने भी ख्वाजा का समर्थन किया है. पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बात करते हुए सेयर्स ने कहा था कि ये दावे "सटीक" हैं.

इन नए दावों के बावजूद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने मंगलवार को कहा था कि जांच को दोबारा शुरू करने की कोई ठोस वजह नहीं है. बून ने भी इसी रुख को दोहराते हुए कहा कि बोर्ड घटनाओं के अलग-अलग संस्करणों पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता है. उन्होंने कहा, "मैं (उस्मान के) नजरिए और जो कुछ हुआ उसे लेकर उनकी यादों का सम्मान करता हूं, वे उनके अपने विचार हैं, लेकिन हम 'उसने ऐसा कहा-उसने वैसा कहा' वाली बहस में नहीं पड़ना चाहते.'

साल 2018 में घटे सैंडपेपरगेट विवाद के बारे में F.A.Q= Frequently Asked Questions सें पूरे प्रकरण को समझें

Q.1: सैंडपेपरगेट विवाद क्या था और यह किस वर्ष हुआ था?

उत्तर: सैंडपेपरगेट विवाद मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केप टाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान सामने आया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को मैदान पर गेंद की स्थिति बदलने (रफ करने) के लिए अपनी जेब से सैंडपेपर (रेगमार्क कागज) निकालते और उसका इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद किया गया था. इस घटना ने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया था क्योंकि यह खेल भावना और नियमों के खिलाफ था।

Q.2: इस विवाद में मुख्य रूप से कौन-कौन से खिलाड़ी दोषी पाए गए थे?

उत्तर: इस पूरी घटना की जांच के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उप-कप्तान डेविड वार्नर और बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को मुख्य दोषी माना था. तत्कालीन कोच डारेन लीमैन को भी बाद में इस पद से हटना पड़ा था, हालांकि जांच में उन्हें इस विशिष्ट साजिश की सीधी जानकारी न होने का दोषी पाया गया था.

Q.3: दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों को क्या-क्या सजा दी गई थी? उत्तर: तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वार्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक-एक साल का अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट प्रतिबंध लगाया गया था, साथ ही उन्हें भविष्य में कभी भी कप्तानी न सौंपने का आजीवन प्रतिबंध भी मिला था (हालांकि बाद में नियम संशोधित हुए). वहीं, कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया गया था. इसके अलावा तीनों खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मैच फीस का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था.

Q.4: क्या इस विवाद में टीम के अन्य खिलाड़ियों या गेंदबाजों को भी इसके बारे में पहले से पता था?

उत्तर: उस समय (2018 में) क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक जांच में यह निष्कर्ष निकला था कि यह साजिश केवल कुछ ही खिलाड़ियों (स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट) तक सीमित थी और ड्रेसिंग रूम के बाकी सदस्यों या गेंदबाजों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. हालांकि, हाल ही में उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा "सब्र" और अन्य पूर्व खिलाड़ियों के बारे में किए दावों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि इस बारे में टीम के और भी लोगों को जानकारी हो सकती है, जिससे यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।

Q.5: इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर: इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को अपनी छवि सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम की संस्कृति की समीक्षा की और 'विन इट द राइट वे' (सही तरीके से जीतें) के नारे के तहत खिलाड़ियों के व्यवहार और आचार संहिता को बेहद सख्त बनाया गया. इसके बाद टिम पेन और फिर पैट कमिंस ने कप्तान के रूप में टीम की आक्रामक छवि को बदलकर अधिक नैतिक और अनुशासित नेतृत्व शैली स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई.