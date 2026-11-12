चार्ल्स शोभराज की 'गर्लफ्रेंड' के लिए चिकन रोस्ट... जब तिहाड़ जेल में बंद इंदिरा गांधी के लिए खाना लेकर गई थी सोनिया

क्रिसमस के दिन, 25 दिसंबर 1978 को सोनिया गांधी दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद अपनी सास यानि इंदिरा गांधी के लिए दोपहर का खाना लेकर गई थीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर, सोनिया अपने साथ वहां पहरा दे रहीं तीन महिला प्रहरियों और उसी परिसर में बंद एक युवा विदेशी कैदी के लिए भी खाना लेकर आई थीं. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस विदेशी कैदी की पहचान कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की सहयोगी के रूप में की है. यह पूरा प्रसंग सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में सामने आया है, जो 10 नवंबर को रिलीज हुई है. इसमें इंदिरा गांधी की तिहाड़ जेल में बिताए गए उस एक हफ्ते के दौरान सोनिया की रोजाना की जेल यात्राओं का जिक्र है.

"सास का आदेश टाला, ठिठुरती ठंड में टिफिन लेकर तिहाड़ जेल पहुंचीं"

साल 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद नवगठित विपक्षी गठबंधन, 'जनता पार्टी' के सत्ता में आने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था. सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं, "मेरी सास के कहने पर, भोजन इतना होना चाहिए था जो उनकी सुरक्षा में बारी-बारी से तैनात रहने वाली तीन महिला गार्ड और उनके कंपाउंड में बंद एक युवा महिला कैदी के लिए भी पूरा पड़ सके. वह महिला कैदी एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की थी, जो खूंखार चार्ल्स शोभराज की सहयोगी थी. शोभराज को थाईलैंड, नेपाल और भारत में युवा पर्यटकों की सिलसिलेवार हत्याओं का दोषी ठहराया गया था."

"मेरी सास ने एक पर्ची में लिखा था..."

सोनिया गांधी आगे याद करते हुए लिखती हैं, "मेरी सास को उस लड़की पर तरस आ गया था. जब पता चला कि वह हैम (सुअर का मांस) नहीं खाती है, तो हमें तुरंत अपना मेन्यू बदलना पड़ा और उसकी जगह रोस्टेड चिकन (भुना हुआ चिकन) तैयार करना पड़ा." सोनिया गांधी को उनके एक दोस्त ने जेल ले जाने के लिए भुने हुए आलू के साथ हैम के स्लाइस और एक छोटा क्रिसमस पुडिंग दिया था. सोनिया को खुद सूप और सब्जियां बनानी थीं. हालांकि, इंदिरा गांधी ने उन्हें खुद खाना लेकर आने से मना किया था. सोनिया लिखती हैं, "मेरी सास ने एक पर्ची में लिखा था कि मैं किसी भी परिस्थिति में खुद लंच देने न आऊं. मुझे राजीव और बच्चों के साथ घर पर ही क्रिसमस का भोजन करना चाहिए. लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई." वह भोजन, एक किताब और बच्चों द्वारा बनाए गए कार्ड लेकर जेल पहुंच गईं और अपने परिवार के साथ दोपहर के भोजन के लिए "काफी देर" से घर लौटीं. उन्होंने आगे लिखा, "संयोग से, वे अगले ही दिन रिहा हो गईं और घर आ गईं."

शोभराज की 'ऑस्ट्रेलियाई' सहयोगी का सच

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस युवा विदेशी महिला के नाम का जिक्र नहीं किया है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने भोजन भेजने को कहा था. वे उसे केवल एक 'ऑस्ट्रेलियाई लड़की' के रूप में याद करती हैं. जुलाई 1976 में दिल्ली में चार्ल्स शोभराज के साथ तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया था. ये थीं- शोभराज की प्रेमिका मैरी-एंड्री लेक्लर (क्यूबेक, कनाडा की रहने वाली); बारबरा स्मिथ (हैम्पशायर, ब्रिटेन की नागरिक); और मैरी एलेन ईथर (सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स). इन तीनों में से, दिसंबर 1978 में तिहाड़ में रहने वाली महिला संभवतः मैरी-एंड्री लेक्लर थीं. उन्हें जुलाई 1978 में एक फ्रांसीसी नागरिक जीन-लुक सोलोमन की हत्या के मामले से बरी कर दिया गया था, लेकिन एक अन्य हत्या के मामले की सुनवाई के कारण वे जेल में ही थीं. बाद में कैंसर का पता चलने पर उन्हें जुलाई 1983 में कनाडा लौटने की अनुमति दी गई, जहां 1984 में उनकी मृत्यु हो गई. शोभराज के साथ रहने के दौरान, उन्होंने पीड़ितों (जिनमें ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल थे) के पासपोर्ट पर धोखाधड़ी से यात्रा की थी. यही वजह हो सकती है कि सोनिया गांधी ने उन्हें भूलवश एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की के रूप में याद रखा.

मूल रूप से भारतीय-वियतनामी और राष्ट्रीयता से फ्रांसीसी चार्ल्स शोभराज को सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह 1986 में तिहाड़ से भाग निकला. बाद में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः 1997 में रिहा किया गया. साल 2004 में नेपाल की एक अदालत ने उसे हत्या का दोषी ठहराया. दिसंबर 2022 में रिहा होने के बाद वह फ्रांस चला गया.

एक टिफिन बॉक्स, 193 लोहे की सलाखें और 11 ताले

1978 के उस एक हफ्ते के दौरान की गई जेल यात्राओं के बारे में सोनिया लिखती हैं कि पहले दिन गेट पर एक महिला पुलिसकर्मी ने उनकी तलाशी ली और खाने की जांच करने के बाद उन्‍हें अंदर जाने दिया. अगले दिन, जेल अधीक्षक ने उन्हें अपने पीछे आने को कहा. शायद मेरे विनम्र व्यवहार और पिछली जांचों पर कोई आपत्ति न जताने के कारण मुझे यह रियायत मिली थी. इंदिरा गांधी की कोठरी तक पहुंचने से पहले वे कई घेरों से गुजरीं, जो सभी भारी लोहे की सलाखों से बने थे और बड़े-बड़े तालों से बंद थे.

वे याद करती हैं, "दिसंबर के तीसरे हफ्ते की कड़ाके की ठंड में, उस सूनी और ठंडी जेल की कोठरी के कोने में एक लोहे की कुर्सी पर उनको बैठा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. कोठरी में न तो कोई दरवाजा था और न ही कोई खिड़की, केवल मोटी लोहे की सलाखें थीं, जिनके कुछ हिस्सों को खुरदरे कंबलों से ढका गया था. शौचालय भी कोठरी के भीतर ही खुला हुआ था. एक ऊंचा कंक्रीट का चबूतरा ही उनका बिस्तर था. उसी दिन वहां एक 'तख्त' (लकड़ी की चौड़ी बेंच) रखवाई गई, लेकिन उस पर कोई गद्दा नहीं था. एक 'खुरदरी पुरानी मेज' पर एक मोटा कंबल, एक स्टील की प्लेट और एक स्टील का मग रखा था."

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इंदिरा गांधी ने सोनिया का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, "यह उतना बुरा नहीं है, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है. मैं अपनी जवानी के दिनों में भी जेल जा चुकी हूं और जब मेरे पिता (जवाहरलाल नेहरू) जेल में थे, तब मैंने कई जेलों का दौरा किया था." बाद में सोनिया गांधी ने जेल अधीक्षक से राहुल और प्रियंका को साथ लाने की अनुमति ली. वे लिखती हैं, "बच्चों को गले लगाने के लिए जब उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और वे आगे बढ़ीं, तो उसे देखकर मेरा गला भर आया."

सोनिया गांधी बताती हैं कि इंदिरा गांधी कभी-कभी टिफिन के डिब्बे या किसी किताब के भीतर हाथ से लिखे नोट्स छिपाकर भेजती थीं. ऐसे ही एक नोट में उन्होंने किसी द्वारा भेजे गए टेलीग्राम का जिक्र करते हुए लिखा था- "तुम्हें याद है किसी ने मुझे टेलीग्राम भेजकर जेल की सलाखें गिनने को कहा था? खैर, मैंने गिन ली हैं!... कुल 193 सलाखें और 11 ताले हैं!"

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