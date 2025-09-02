विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: भारतीय प्लेइंग XI को लेकर बड़ा दावा, संजू सैमसन- जितेश शर्मा में से इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका

Sanju Samson vs Jitesh Sharma: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है, भारतीय टीम 10 सितंबर को अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगी.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: भारतीय प्लेइंग XI को लेकर बड़ा दावा, संजू सैमसन- जितेश शर्मा में से इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका
Asia Cup 2025: Sanju Samson vs Jitesh Sharma, भारतीय इलेवन को लेकर बड़ा ऐलान
  • आकाश चोपड़ा के अनुसार एशिया कप में जितेश शर्मा विकेटकीपर के रूप में प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे.
  • आकाश चोपड़ा ने सैमसन के निचले क्रम पर बल्लेबाजी के दौरान खराब प्रदर्शन चिंता का कारण बताया.
  • चोपड़ा ने बताया कि सैमसन टॉप तीन में अच्छे आंकड़ों के साथ दावेदार हैं लेकिन निचले क्रम में कमजोर हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025 | Sanju Samson vs Jitesh Sharma debate ends: भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले आकाश  चोपड़ा ने एशिया कप में भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय दी है. आकाश  चोपड़ा ने खासकर विकेटकीपर को लेकर बात की है और बताया है कि जितेश शर्मा और संजू सैमसन में किसकी जगह इलेवन में सटीक बैठती है. आकाश  चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर पर संजू सैमसन और जितेश शर्मा को लेकर अपनी राय दी. पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा," मुझे लगता है कि जितेश शर्मा प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे. हमें पहले से तीसरे नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां मौका नहीं मिलेगा. हालांकि, चौथे से सातवें नंबर पर उनके आंकड़े काफ़ी बेहतर हो गए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 166 और औसत 28 का है.  वह पहले बल्लेबाज़ हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है.  इसलिए जब क्रम तैयार होगा, तो वह सीधे इलेवन में आ जाएंगे. जितेश शर्मा के आंकड़े बाकियों से बेहतर दिख रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि उनका एशिया कप अच्छा रहेगा."

संजू सैमसन को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा

जितेश के आने और शुभमन गिल के टी20I उप-कप्तान बनने के साथ, संजू सैमसन की शुरुआती इलेवन में जगह अनिश्चित है.  चोपड़ा को यह भी लगता है कि जैसे-जैसे वह निचले क्रम पर बैटिंग करते हैं तो सैमसन अपना प्रभाव छोड़ने में असफल हो जाते हैं. आकाश चोपड़ा ने इस बारे में अपनी राय दी और कहा, "संजू सैमसन पहले दावेदार हैं क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज़ खेली थी.  उन्होंने पिछले 12 मैचों में तीन शतक लगाए हैं.  वह इस समय टीम का हिस्सा भी हैं.  ज़ाहिर है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात होगी. अगर हम सभी टी20 मैचों में पहले से तीसरे स्थान पर उनके आंकड़ों को देखें, तो उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट और 33 के औसत से 6,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जो वाकई अच्छे आंकड़े हैं.  इसलिए अगर आप टॉप तीन में एक विकेटकीपर चाहते हैं तो संजू सैमसन इलेवन के एक असली दावेदार हैं."

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं, पूर्व भारतीय ओपनर ने आगे कहा, " लेकिन जब मैं चौथे से सातवें क्रम तक उनके आंकड़ों को देखता हूं, तो उन्होंने 20 के औसत और 126 के स्ट्राइक रेट से 98 मैच खेले हैं.  वहां न तो स्ट्राइक रेट और न ही औसत बहुत अच्छा दिखता है. आप संजू को टॉप क्रम में सबसे आगे रखेंगे, लेकिन जब आप उनकी बल्लेबाजी क्रम बदलते हैं, तो वह सूची में नीचे चले जाते हैं, और उनके लिए इलेवन में जगह बना पाना मुश्किल हो जाएगा."

ध्रुव जुरेल की जगह को लेकर भी आकाश चोपड़ा ने रिएक्ट किया

आकाश चोपड़ा ने इस बारे में कहा, "जितेश के आने का मतलब यह भी था कि ध्रुव जुरेल को स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में डाल दिया गया, वह अभी भी प्रगति पर है.  मैं यह नहीं कहूंगा कि वह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मेरे पास ध्रुव जुरेल के लिए बहुत समय है क्योंकि वह एक अच्छा क्रिकेटर है.  उसके पास उस नंबर पर बल्लेबाजी करने की ताकत और प्रतिभा है, और यही भारतीय टीम प्रबंधन की सोच है कि उसे स्टैंडबाय में रखा जाए. "

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanju Viswanath Samson, Aakash Chopra, Jitesh Mohan Sharma, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com