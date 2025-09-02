Asia Cup 2025: भारतीय प्लेइंग XI को लेकर बड़ा दावा, संजू सैमसन- जितेश शर्मा में से इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका

Asia Cup 2025 | Sanju Samson vs Jitesh Sharma debate ends: भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले आकाश चोपड़ा ने एशिया कप में भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय दी है. आकाश चोपड़ा ने खासकर विकेटकीपर को लेकर बात की है और बताया है कि जितेश शर्मा और संजू सैमसन में किसकी जगह इलेवन में सटीक बैठती है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर पर संजू सैमसन और जितेश शर्मा को लेकर अपनी राय दी. पूर्व भारतीय ओपनर ने कहा," मुझे लगता है कि जितेश शर्मा प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे. हमें पहले से तीसरे नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां मौका नहीं मिलेगा. हालांकि, चौथे से सातवें नंबर पर उनके आंकड़े काफ़ी बेहतर हो गए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 166 और औसत 28 का है. वह पहले बल्लेबाज़ हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है. इसलिए जब क्रम तैयार होगा, तो वह सीधे इलेवन में आ जाएंगे. जितेश शर्मा के आंकड़े बाकियों से बेहतर दिख रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि उनका एशिया कप अच्छा रहेगा."

संजू सैमसन को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा

जितेश के आने और शुभमन गिल के टी20I उप-कप्तान बनने के साथ, संजू सैमसन की शुरुआती इलेवन में जगह अनिश्चित है. चोपड़ा को यह भी लगता है कि जैसे-जैसे वह निचले क्रम पर बैटिंग करते हैं तो सैमसन अपना प्रभाव छोड़ने में असफल हो जाते हैं. आकाश चोपड़ा ने इस बारे में अपनी राय दी और कहा, "संजू सैमसन पहले दावेदार हैं क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज़ खेली थी. उन्होंने पिछले 12 मैचों में तीन शतक लगाए हैं. वह इस समय टीम का हिस्सा भी हैं. ज़ाहिर है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात होगी. अगर हम सभी टी20 मैचों में पहले से तीसरे स्थान पर उनके आंकड़ों को देखें, तो उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट और 33 के औसत से 6,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जो वाकई अच्छे आंकड़े हैं. इसलिए अगर आप टॉप तीन में एक विकेटकीपर चाहते हैं तो संजू सैमसन इलेवन के एक असली दावेदार हैं."

वहीं, पूर्व भारतीय ओपनर ने आगे कहा, " लेकिन जब मैं चौथे से सातवें क्रम तक उनके आंकड़ों को देखता हूं, तो उन्होंने 20 के औसत और 126 के स्ट्राइक रेट से 98 मैच खेले हैं. वहां न तो स्ट्राइक रेट और न ही औसत बहुत अच्छा दिखता है. आप संजू को टॉप क्रम में सबसे आगे रखेंगे, लेकिन जब आप उनकी बल्लेबाजी क्रम बदलते हैं, तो वह सूची में नीचे चले जाते हैं, और उनके लिए इलेवन में जगह बना पाना मुश्किल हो जाएगा."

ध्रुव जुरेल की जगह को लेकर भी आकाश चोपड़ा ने रिएक्ट किया

आकाश चोपड़ा ने इस बारे में कहा, "जितेश के आने का मतलब यह भी था कि ध्रुव जुरेल को स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में डाल दिया गया, वह अभी भी प्रगति पर है. मैं यह नहीं कहूंगा कि वह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मेरे पास ध्रुव जुरेल के लिए बहुत समय है क्योंकि वह एक अच्छा क्रिकेटर है. उसके पास उस नंबर पर बल्लेबाजी करने की ताकत और प्रतिभा है, और यही भारतीय टीम प्रबंधन की सोच है कि उसे स्टैंडबाय में रखा जाए. "

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह