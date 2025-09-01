High Cholesterol को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर ने बताई ऐसी 5 देसी चीजें जो घटा देती हैं गंदे कॉलेस्ट्रोल की मात्रा

High Cholesterol Diet: कॉलेस्ट्रोल एक तरह का फैट होता है जिसे शरीर प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है. यह खानपान की भी बहुत सी चीजों में पाया जाता है. शरीर को सेहतमंद रहने के लिए कॉलेस्ट्रोल की जरूरत होती है. कॉलेस्ट्रोल 2 तरह का होता है एक अच्छा जिसे HDL कहा जाता है और दूसरा बुरा जो LDL कहलाता है. इस गुड और बैड कॉलेस्ट्रोल (Bad Cholesterol) में जायज सी बात है कि सभी की कोशिश रहती है कि गुड कॉलेस्ट्रोल शरीर में बढ़े और बैड कॉलेस्ट्रोल कम हो जाए. लेकिन, खानपान में जबतक जरूरी बदलाव नहीं किए जाएंगे तबतक गंदे कॉलेस्ट्रोल को कम करना मुश्किल होता है. ऐसे में वैस्कुलर सर्जन और वेरिकोज वीन्स स्पेशलिस्ट डॉ. सुमित कपाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि खानपान की किन चीजों के सेवन से गंदा कॉलेस्ट्रोल कम हो सकता है. कॉलेस्ट्रोल बिल्डअप रक्त वाहिनियों को धीरे-धीरे डैमेज करने लगता है. ऐसे में यहां जानिए किन देसी चीजों (Desi Foods) को अपनी डाइट में शामिल करने पर दिखेगा असर.

किन देसी चीजों से घटेगा गंदा कॉलेस्ट्रोल | Desi Foods That Reduce Bad Cholesterol

घर के मसाले के डिब्बे में आपको मेथी जरूर मिल जाएगी. मेथी के पीले दाने (Fenugreek Seeds) खाने का स्वाद तो बढ़ा ही देते हैं, साथ ही ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. मेथी सोल्यूबल फाइबर से भरपूर होती है. इसे खाने पर कॉलेस्ट्रोल गट में बाइंड होता है और शरीर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. मेथी (Methi) को रातभर भिगोकर रखने के बाद सुबह खा सकते हैं.

नारियल को मोडरेशन में खाया जा सकता है यानी रोजाना ना खाकर इसे कभी-कभार खा सकते हैं. नारियल शरीर में अच्छे कॉलेस्ट्रोल (Good Cholesterol) को बढ़ाने का काम करता है. ताजा नारियल सादा ही खाया जा सकता है, इसे घिसकर अलग-अलग पकवानों में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नारियल के तेल का सेवन किया जा सकता है. यह हर तरह से शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है. हालांकि, इसे जरूरत से ज्यादा खाने से परहेज करना चाहिए.

भिंडी एक सुपरफूड है जोकि म्यूसिलेज से भरपूर होती है. म्यूसिलेज कॉलेस्ट्रोल को ट्रैप करता है और शरीर से बाहर निकाल देता है.

पेक्टिन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर सेब शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सेब खाने से लिवर फंक्शन बेहतर होता है और इससे शरीर से प्राकृतिक रूप से कॉलेस्ट्रोल कम होने में असर दिखता है. सेब के अलावा फाइबर से भरपूर अमरूद या विटामिन सी से भरपूर आंवला भी खा सकते हैं.

लहसुन (Garlic) कॉलेस्ट्रोल को कम करने वाले सबसे अच्छे फूड्स में से एक है. लहसुन खाने पर ना सिर्फ गंदा कॉलेस्ट्रोल कम होता है बल्कि इससे ब्लड प्रेशर कम होने में भी मदद मिलती है. रोजाना 1-2 कच्चे लहसुन की कलियां खाई जा सकती हैं.