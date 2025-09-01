विज्ञापन

जब कुमार सानू संग अपने अफेयर को कुनिका सादानंद ने किया था स्वीकार, बोलीं- उनके पत्नी ने मेरी तोड़ी थी...

1990 के दशक के मशहूर गायक कुमार सानू न सिर्फ अपने गानों, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उनका नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया, जिनमें अभिनेत्री कुनिका सादानंद भी शामिल हैं.

जब कुमार सानू संग अपने अफेयर को कुनिका सादानंद ने किया था स्वीकार
नई दिल्ली:

1990 के दशक के मशहूर गायक कुमार सानू न सिर्फ अपने गानों, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उनका नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया, जिनमें अभिनेत्री कुनिका सादानंद भी शामिल हैं, जो इन दिनों बिग बॉस 19 के घर में हैं. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक पुराने इंटरव्यू में कुनिका ने कुमार सानू के साथ अपने छह साल के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वे एक-दूसरे को पति-पत्नी की तरह मानते थे. उनकी पहली मुलाकात ऊटी में हुई, जहां कुनिका एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही थीं और कुमार सानू अपनी बहन और भतीजे के साथ छुट्टियां मना रहे थे.

कुनिका ने बताया कि एक रात कुमार सानू बहुत नशे में थे और उदास होकर होटल की खिड़की से कूदने की बात करने लगे. कुनिका, उनकी बहन और भतीजे ने उन्हें रोका. इस भावनात्मक पल ने दोनों को करीब लाया. कुनिका ने कहा, "मैंने उन्हें उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई. इसके बाद वे मेरे पड़ोस में रहने लगे. हम खाना शेयर करते थे और मैंने उनका वजन कम करने में मदद की."

कुनिका ने रिश्ते को कुमार सानू के परिवार के सम्मान में निजी रखा. वे केवल स्टेज शो में साथ नजर आते थे, जहां कुनिका उनके कपड़े चुनतीं और प्रदर्शन का इंतजाम करती थीं. लेकिन बाद में कुछ बातें जानकर उनका दिल टूट गया. कुमार सानू की तत्कालीन पत्नी रीता भत्ताचार्या को इस रिश्ते का पता चला. कुनिका ने बताया, "रीता ने मेरी कार पर हॉकी स्टिक से हमला किया और मेरे घर के बाहर चिल्लाईं. वे अपने बच्चों के लिए पैसे चाहती थीं, जो गलत नहीं था." आखिरकार, यह रिश्ता टूट गया. कुनिका ने कहा, "मैंने उन्हें पति माना और हर तरह से साथ दिया." यह पुरानी कहानी अब फिर चर्चा में है.

