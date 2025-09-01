विज्ञापन

स्मृति ईरानी की बेटी की 10 रेयर फोटो, 5वीं देख कहेंगे- तुलसी की परछाई है बिल्कुल

स्मृति ईरानी की बेटी जोइश की 10 रेयर तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- ये तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी की परछाई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
स्मृति ईरानी की बेटी की 10 रेयर फोटो, 5वीं देख कहेंगे- तुलसी की परछाई है बिल्कुल
Smriti Irani daughter 10 rare photos: स्मृति ईरानी की बेटी जोइश की 10 रेयर फोटो
नई दिल्ली:

स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के किरदार से टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. हालांकि वह राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुछ सालों तक एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना कर रही. लेकिन अब वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के जरिए एक बार फिर तुलसी के किरदार में वापसी कर चुकी हैं, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. शो में तुलसी और मिहिर की बेटी परी का ड्रामा देखने को मिल रहा है, जो दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. लेकिन क्या आपने तुलसी यानी स्मृति ईरानी की बेटी को देखा है, जो 22 साल की हैं. वहीं उनकी तस्वीरें स्मृति ईरानी और उनके पति जुबिन ईरानी शेयर करते रहते हैं, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिलता रहता है.

स्मृति और उनके पति, बिजनेसमैन जुबिन ईरानी की बेटी जोइश ईरानी हैं. 22 सितंबर 2003 को मुंबई में जन्मी जोइश ने अलग पहचान बनाई है.

Latest and Breaking News on NDTV

खबरों की मानें तो 22 वर्षीय जोइश गोवा में 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' चलाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ब्लैक बैल्ट जीत चुकीं जोइश ने कम उम्र में ही कुकिंग के प्रति अपने जुनून को करियर में बदला है.

Latest and Breaking News on NDTV

2019 में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 82 प्रतिशत अंक हासिल करने के बाद उन्होंने क्यूलिनरी आर्ट्स को चुना है.

Latest and Breaking News on NDTV

2022 में, स्मृति ने जोइश की 91% अंकों के साथ 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की उपलब्धि को भी शेयर किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

जोइश न केवल पढ़ाई में अव्वल हैं, बल्कि कराटे में भी माहिर हैं. उनके बाद सेकेंड डैन ब्लैक बेल्ट हैं और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

जोइश के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है. वहीं इसकी तारीफ खुद मां स्मृति भी सोशलम मीडिया के जरिए करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्मृति अक्सर जोइश और उनके भाई जोहर के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें, स्मृति ईरानी ने 2001 में शादी की थी. इसी साल वह पति जुबिन ईरानी के साथ बेटे जौहर की मां बनीं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

इससे पहले जुबिन ईरानी की मोना ईरानी से पहली शादी थी, जिनसे बेटी शनैल है. वहीं हाल ही में स्मृति ईरानी, शनैल की शादी में भी सारी जिम्मेदारियां संभालती नजर आई थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Irani, Smriti Irani Daughter, Smriti Irani Daughter Photo, Zoish Irani, Zoish Irani Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com