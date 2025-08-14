विज्ञापन
'उसकी काबिलियत क्या है', अख्तर ने पाकिस्तान हेड कोच माइक हेनिस पर किया वार

West Indies vs Pakistan: विंडीज से वनडे सीरीज हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल सा आया हुआ है. और शोएब ने हेड कोच माइक हेसन की क्लास लगाई है

  • पाकिस्तान ने विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पहला मैच जीता लेकिन आखिरी मुकाबला 202 रनों से हारा
  • शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम और हेड कोच माइक हेनिस की वनडे कोचिंग क्षमता पर सवाल उठाए
  • अख्तर ने कहा कि बल्लेबाज पेसरों की मददगार पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहे
Shoaib Akhtar blasted at Mike Hesson: हाल ही में वनडे सीरीज में विंडीज के हाथों वनडे सीरीज में हार के बाद पाकिस्तानी पूर्व स्टार पेसर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपनी टीम और हेड कोच माइक हेनिस तीखी आलोचना की है. सीरीज में जहां पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, तो दूसरा मैच विंडीज ने 5 विकेट  से जीता, लेकिन तीसरे आखिरी और निर्णायक मुकाबले में विंडीज ने पाकिस्तान को 202 रनों के विशाल अंतर से रौंदा, तो पाकिस्तानी क्रिकेट भूचाल आ गया, तो दुनिया के फैंस हैरान रन गए कि आखिर  ये पाक को क्या हुआ. पाकिस्तान टीम 92 पर ढेर हो गई और अख्तर ने कहा है कि गेंदबाजों के मददगार हालात में पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करने में सक्षम नहीं थे. 

शोएब बोले, 'माइक हेनिस टी20 में एक अच्छे कोच हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वनडे में उनकी क्या काबिलियत है. इस फॉर्मेट में अगर आपके पास स्तरीय खिलाड़ी नहीं हैं, तो जो हुआ है, वह होगा.' उन्होंने मैच के बाद कहा, 'जब तक आप स्तरीय ऑलराउंडर, बल्लेबाज, गेंदबाज और स्पिनरों को मैदान पर नहीं उतारते, तो आप 50 ओवरों का पूरा मैच नहीं खेल पाएंगे.'

अख्तर ने कहा, 'यह खराब नीतियों का परिणाम है. इस परिणाम में खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है. आपके खिलाड़ियों की पेसरों की मददगार पिचों पर पोल खुल जाएगी. अब इसे पुनर्निमाण प्रक्रिया ने नया नाम और नए संयोजन दिए हैं. शुक्र है कि सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टॉर्क नहीं थे. जब भी इस तरह की हालात होंगे, तो हमारे खिलाड़ियों की पोल खुल जाएगी. '


 

Shoaib Akhtar, Pakistan, West Indies, Cricket
