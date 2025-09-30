पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा की मैच जिताऊ पारी के पीछे था गौतम गंभीर का हाथ, सूर्यकुमार यादव ने बताया

- तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में 69 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी.
- तिलक वर्मा को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार मिला था.
- कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि गौतम गंभीर ने तिलक को लंबे समय तक टिके रहने का संदेश दिया था.
Suryakumar Yadav on Tilak Verma run chase vs Pakistan: एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा ने 69 रन की पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाने का काम किया था. तिलक को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे. बता दें कि तिलक का उनके घर हैदराबाद में जमकर स्वागत किया गया. अपने घर पर पहुंचने के बाद तिलक ने प्रेस से बात की और एशिया कप के फाइनल में खेली गई अपनी पारी को बेस्ट करार दिया है. उन्होंने कहा कि, "यह उनके करियर की सबसे बेहतरीन पारी है".
गौतम गंभीर ने तिलक को भेजा था संदेश
बता दें कि फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा को लेकर सूर्यकुमार यादव ने एक खुलासा किया और बताया कि उनकी बेहतरीन पारी के पीछे गौतम गंभीर का हाथ रहा है. इंडियन एक्प्रेस के साथ बातचीत में सूर्या ने बताया कि कोच गंभीर ने तिलक को संदेश भेजा था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "गौती भाई (गौतम गंभीर) ने उन्हें संदेश भेजा था कि बस लंबे समय तक खेलें और अगर वे वहीं टिके रहे, तो काम हो जाएगा. मैं तिलक के लिए बहुत खुश हूं, सबने देखा कि वह क्या कर सकते हैं."
वे काफी कुछ कह रहे थे, मैं बस बल्ले से जवाब देना चाहता था: तिलक
तिलक ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी' पर टीम के साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ बातचीत में कहा, ‘‘मैं बल्ले से जवाब देना चाहता था वे बहुत सारी बातें कह रहे थे और मैं सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देना चाहता था.अब वे मैदान पर दिखाई नहीं दे रहे हैं.''
दुबे और तिलक के बीच पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी ने भारत को दो गेंद शेष रहते एशिया कप जिताने में मदद की। तिलक 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे. दुबे ने इसके बाद हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मेरे बल्ले ने भी बात की, उनके पास मुझे कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था.''
तिलक ने कहा कि स्टेडियम के माहौल ने उन्हें इतने बड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया. इस बायें हाथ के बल्लेबाज ने कहा, ‘‘ दर्शकों से ‘वंदे मातरम' के जयकारे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. मैं बस ‘भारत माता की जय' कहना चाहता हूं.''
