IND vs SA, 1st ODI: 'उनपर क़िस्मत...', विराट कोहली के 52वें वनडे शतक को देख हैरत में हैं शोएब अख़्तर, यकीन नहीं कर पा रहे

Shoaib Akhtar Big Statement on Virat Kohli: पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाद शोएब अख्तर ने विराट कोहली के 52वें वनडे शतक को लेकर रिएक्ट किया है. अख्तर कोहली की फिटनेस को देखकर हैरत हैं और उनकी तारीफ करते हुए बयान दिया है. अख्तर ने कोहली के शानदार शतक पर रिएक्ट करते हुए कहा कि, “उनपर क़िस्मत की देवी मेहरबान है...शतक पर शतक लगाते जाएं और इसी तरह भारत को जिताते रहें.”अख्तर ने पाकिस्तानी चैनल pTV स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कोहली की तारीफ की है. वहीं, शाहिद अफरीदी भी कोहली के शतक पर बयान देते नजर आए हैं. BBC के रिपोर्ट के अनुसार अफरीदी ने कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि, “100 रन बनाने के बाद भी विकेटों के बीच जिस तरह की रनिंग रही है, उससे कहीं नहीं लगा कि वो रुके हों सांस लेने के लिए.... वो परफ़ेक्ट एथलीट हैं और इस प्रदर्शन के वो हक़दार हैं. इसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी की है.”

Photo Credit: ptvsports_official/Instagram

विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच

कोहली अब टी20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेलते हैं और अगले आठ महीनों में भारत को सिर्फ छह वनडे मैच खेलने हैं इसलिए 36 साल के इस क्रिकेटर के लिए इस प्रारूप का हर मैच अब अहमियत रखता है. उन्होंने अपनी पारी से चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को याद दिलाया कि वह इस प्रारूप में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बने हुए हैं.

135 रन की पारी से जीता दिल

मैच में कोहली ने 120 गेंद पर 135 रन की पारी खेली, अपनी पारी में किंग ने 11 चौके और 7 छक्के लगाने में सफल रहे. विराट ने 112 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में सफलता हासिल की है. कोहली की पारी के दम पर भारत ने 349 का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना सकी. भारत ने यह मैच 17 रन से जीत लिया.