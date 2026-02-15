T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज ने नेपाल को नौ विकेट से हराकर सुपर-8 में मारी एंट्री

West Indies Beat Nepal Qualify to Super Eight; T20 World Cup 2026: कप्तान शाई होप ने नाबाद 61 रन बनाए और शिमरोन हेटमायर ने नाबाद 46 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने रविवार को यहां नेपाल के खिलाफ नौ विकेट से जीत हासिल की और T20 वर्ल्ड कप के सुपर एट्स स्टेज के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई. जेसन होल्डर ने 4/27 के शानदार आंकड़े दिए और नेपाल को दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाबाद 58 रन की शानदार पारी की बदौलत 8 विकेट पर 133 रन पर रोक दिया. इसके बाद वेस्टइंडीज ने 15.2 ओवर में 1 विकेट पर 134 रन बनाकर ग्रुप C के मैच में 28 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया.

अपने तीन मैचों में तीन जीत के साथ वेस्टइंडीज ग्रुप C में टॉप पर है और सुपर 8 में पहुंच गया है.

वेस्टइंडीज के कप्तान होप ने 44 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की. दूसरी तरफ, इन-फॉर्म हेटमायर 46 (32 बॉल; 4 चौके, 2 छक्के) रन बनाकर नाबाद रहे, जो एक और बड़ा योगदान था.

ऐरी की पहली इनिंग की शानदार पारी राइनोज़ और उनके फैंस के लिए एकमात्र अच्छी बात थी, जिन्होंने एक बार वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड्स को बड़ी संख्या में भर दिया था, लेकिन एक और बड़ी हार के साथ निराश होकर लौटे. ब्रैंडन किंग (22) रन बनाने की लय में दिख रहे थे, जब उन्होंने चेज़ के पांचवें ओवर में सोमपाल कामी की गेंद पर तीन चौके मारे, लेकिन जल्द ही आउट हो गए, एक गेंद मिड-ऑन पर मिस-हिट कर दी, जहां नंदन यादव ने उन्हें कुशल भुर्टेल के हाथों कैच करा दिया, लेकिन नेपाल को गेंद से यही एकमात्र सफलता मिली, क्योंकि एक बार फिर उनके जोशीले दर्शक चुप हो गए क्योंकि वेस्टइंडीज आराम से एक मामूली टोटल का पीछा कर रहा था.

होप की हाफ सेंचुरी में शुरू में ही एक शानदार ड्राइव शामिल था, जबकि हेटमायर ने सातवें ओवर में दो चौके मारे, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी फिफ्टी से चार रन कम पर आउट हो गए. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए नाबाद 91 रन जोड़े. अपनी तरफ से, नेपाल के बॉलर कोई दबाव नहीं बना पाए, क्योंकि वेस्टइंडीज ने बल्ले से एक और सफल प्रदर्शन किया. इससे पहले, ऐरी (58) और सोमपाल कामी (नाबाद 26) ने आखिर में बढ़त बनाकर मुश्किल में चल रही नेपाल को 8 विकेट पर 133 रन तक पहुंचाया.

ऐरी को छोड़कर, जिन्होंने 47 गेंदों में 58 रन बनाने के लिए तीन छक्के और इतने ही चौके लगाए, नेपाल के बैटर वानखेड़े स्टेडियम की नई पिच पर बहुत खराब दिखे, जिससे स्पिन को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी और न ही यह दो-तरफ़ा थी. अगर ऐरी की ज़बरदस्त पारी और कामी के आखिर के शॉट्स, जिसमें 18वें ओवर में लगातार तीन चौके शामिल हैं, न होते, तो नेपाल अपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन के पहले के फीके प्रदर्शन की वजह से बहुत कम स्कोर पर आउट हो जाता.अपने आस-पास के दूसरे लोगों के आम क्रिकेट से बेपरवाह, ऐरी ने शानदार अंदाज़ और अग्रेसन दिखाया, अपने हिटिंग आर्क में किसी भी ढीली गेंद को सज़ा दी, जबकि विकेटों के बीच उनकी दौड़ तेज़ थी.

नेपाल 11वें ओवर में 46 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था, बैटिंग के लिए अच्छी पिच पर कोई भी मोमेंटम नहीं बना पा रहा था, खराब शॉट्स और अप्लीकेशन की कमी उन्हें परेशान करती रही. नेपाल के लिए गिरावट पहले ओवर में ही शुरू हो गई जब कुशल भुर्टेल (1) को अकील होसेन ने आउट कर दिया. होसेन की आर्म बॉल बड़े हिटिंग करने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज़ की तरफ एंगल करती रही, जिसके पास जगह कम थी, और वह पूरी तरह से गलत लाइन पर खेल रहा था.

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल (5) खुद ही इसके लिए ज़िम्मेदार थे, जब वह लेग-साइड फ्लिक से चूक गए, और मैथ्यू फोर्ड की एंगल से आती गेंद उनके पैड से टकरा गई. पौडेल ने अपने खिलाफ़ मैदान पर लिए गए फैसले का रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले से पता चला कि गेंद लेग-स्टंप को छूकर निकल जाती, लेकिन शायद सबसे खराब शॉट नेपाल के नंबर 5 आरिफ शेख का था, जिन्होंने जेसन होल्डर (4/27) की लेग-स्टंप के बाहर की गेंद को सीधे फाइन-लेग पर गाइड किया, जिससे वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान को पहली ही गेंद पर विकेट मिल गया.

दूसरे छोर से, फोर्ड ने ऑफ स्टंप के बाहर नेपाल के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया, लेकिन बदकिस्मती से, अपनी लाइन और लेंथ बनाए रखने के बावजूद वह एज नहीं लगा सके. छठे ओवर के बाद 22 रन पर तीन विकेट पर, नेपाल ने इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे कम पावरप्ले स्कोर बनाया था. हालांकि, फोर्ड ने अपना चौथा ओवर विकेट-मेडन फेंका और होल्डर की गेंद पर मिडविकेट पर आरिफ शेख (2) का शानदार कैच लपका, जब उनकी आंखों में सूरज था.

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में नेपाल के हीरो रहे लोकेश बाम (13) फिर से सस्ते में आउट हो गए और गुलसन झा (11) भी फ्लॉप रहे. लेकिन ऐरी और कामी के बीच 54 रन की साझेदारी ने नेपाल को बहुत ज़रूरी जोश दिया, हालांकि पारी के आखिर में.