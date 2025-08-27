विज्ञापन
Ind vs Pak: 'हम पहलगाम नहीं...', भारत बनाम पाकिस्तान मैच प्रमोट करने पर फैंस सहवाग पर भड़के

Asia Cup 2025: बुधवार को सोनी स्पोर्ट्स की तरफ से एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का प्रोमो रिलीज किया गया, तो यह तुरंत ही फैंस के निशाने पर आ गया

  • एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में विरोध और हुआ तेज
  • रिटायर्ड खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का बहिष्कार किया था और हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया के खेल में असंतोष जताया था
  • वीरेंद्र सहवाग के भारत-पाकिस्तान मुकाबले के प्रोमो में भाग लेने पर सोशल मीडिया पर बहुत ही भला-बुरा कह रहे
कुछ दिन पहले ही एशिया कप के शेड्यूल के दौरान ही अगले महीने यूएई (UAE) में होने जा रहा एशिया कप भारतीय फैंस के एक वर्ग के निशाने पर गया था. वहीं, रिटायर्ड हो चुके खिलाड़ियों के पाकिस्तान के बहिष्कार करने के अलावा हरभजन सिंह जैसे अभी भी टीम इंडिया के एशिया कप में खेलने से खफा हैं. बहरहाल, अब मेगा इवेंट हाल ही में वीरेंद्र सहवाग के भारत और पाकिस्तान मुकाबले (India vs Paksitan) के प्रोमो में हिस्सा लेने और इसका प्रचार करने के लिए फैंस का गुस्सा वीरेंद्र सहवाग पर फूटा है. सोनी चैनल ने बुधवार को यह प्रोमो रिलीज किया था. और सोशल मीडिया पर आते ही यह फैंस के निशाने पर आ गया. आप खुद देखिए कि भारतीय फैंस कितनी बुरी तरह भड़के हुए हैं. आप इस हैंडल के संदेश को पढ़ें कि गुस्सा किस हद तक है

आप देखें कि कैसी अपील प्रशंसक कर रहे हैं. जाहिर है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आना स्वाभाविक है. और यह लोगों का गुस्सा बताने को काफी है

विरोध के तरीके भी प्रशंसक बाकी लोगों को बता रहे हैं

यह व्यंग्यात्मक चित्र बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है

बीसीसीआई भी फैंस के निशाने पर है

