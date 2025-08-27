Ind vs Pak: 'हम पहलगाम नहीं...', भारत बनाम पाकिस्तान मैच प्रमोट करने पर फैंस सहवाग पर भड़के

- एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में विरोध और हुआ तेज
- रिटायर्ड खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का बहिष्कार किया था और हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया के खेल में असंतोष जताया था
- वीरेंद्र सहवाग के भारत-पाकिस्तान मुकाबले के प्रोमो में भाग लेने पर सोशल मीडिया पर बहुत ही भला-बुरा कह रहे
कुछ दिन पहले ही एशिया कप के शेड्यूल के दौरान ही अगले महीने यूएई (UAE) में होने जा रहा एशिया कप भारतीय फैंस के एक वर्ग के निशाने पर गया था. वहीं, रिटायर्ड हो चुके खिलाड़ियों के पाकिस्तान के बहिष्कार करने के अलावा हरभजन सिंह जैसे अभी भी टीम इंडिया के एशिया कप में खेलने से खफा हैं. बहरहाल, अब मेगा इवेंट हाल ही में वीरेंद्र सहवाग के भारत और पाकिस्तान मुकाबले (India vs Paksitan) के प्रोमो में हिस्सा लेने और इसका प्रचार करने के लिए फैंस का गुस्सा वीरेंद्र सहवाग पर फूटा है. सोनी चैनल ने बुधवार को यह प्रोमो रिलीज किया था. और सोशल मीडिया पर आते ही यह फैंस के निशाने पर आ गया. आप खुद देखिए कि भारतीय फैंस कितनी बुरी तरह भड़के हुए हैं. आप इस हैंडल के संदेश को पढ़ें कि गुस्सा किस हद तक है
Sony's Asia Cup promo reeks of forced secularism, rubbing salt into our wounds by making the India–Pakistan clash its USP, and ironically featuring ultra-nationalist Virender Sehwag.— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 26, 2025
Chaliye, deshbhakti ka chooran chaat kar Asia Cup ka mazaa lete hain.
pic.twitter.com/szuFqxfKpS
आप देखें कि कैसी अपील प्रशंसक कर रहे हैं. जाहिर है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आना स्वाभाविक है. और यह लोगों का गुस्सा बताने को काफी है
We will Boycott pic.twitter.com/FCQ7ZcqaHU— Surenddra verma (@mrsurendra) August 25, 2025
विरोध के तरीके भी प्रशंसक बाकी लोगों को बता रहे हैं
We will Boycott pic.twitter.com/FCQ7ZcqaHU— Surenddra verma (@mrsurendra) August 25, 2025
यह व्यंग्यात्मक चित्र बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है
Have some shame @SonySportsNetwk @BCCI @JayShah. Kitna giroge? pic.twitter.com/U5lL872JwA— Alpaca Girl (@Alpakanya) August 26, 2025
बीसीसीआई भी फैंस के निशाने पर है
Going to boycott Asia Cup. To hell with you and @BCCI— Varun Bahl🇮🇳 (@bahl65) August 26, 2025
