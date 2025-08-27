Ind vs Pak: 'हम पहलगाम नहीं...', भारत बनाम पाकिस्तान मैच प्रमोट करने पर फैंस सहवाग पर भड़के

कुछ दिन पहले ही एशिया कप के शेड्यूल के दौरान ही अगले महीने यूएई (UAE) में होने जा रहा एशिया कप भारतीय फैंस के एक वर्ग के निशाने पर गया था. वहीं, रिटायर्ड हो चुके खिलाड़ियों के पाकिस्तान के बहिष्कार करने के अलावा हरभजन सिंह जैसे अभी भी टीम इंडिया के एशिया कप में खेलने से खफा हैं. बहरहाल, अब मेगा इवेंट हाल ही में वीरेंद्र सहवाग के भारत और पाकिस्तान मुकाबले (India vs Paksitan) के प्रोमो में हिस्सा लेने और इसका प्रचार करने के लिए फैंस का गुस्सा वीरेंद्र सहवाग पर फूटा है. सोनी चैनल ने बुधवार को यह प्रोमो रिलीज किया था. और सोशल मीडिया पर आते ही यह फैंस के निशाने पर आ गया. आप खुद देखिए कि भारतीय फैंस कितनी बुरी तरह भड़के हुए हैं. आप इस हैंडल के संदेश को पढ़ें कि गुस्सा किस हद तक है

Sony's Asia Cup promo reeks of forced secularism, rubbing salt into our wounds by making the India–Pakistan clash its USP, and ironically featuring ultra-nationalist Virender Sehwag.



Chaliye, deshbhakti ka chooran chaat kar Asia Cup ka mazaa lete hain.

pic.twitter.com/szuFqxfKpS — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 26, 2025

आप देखें कि कैसी अपील प्रशंसक कर रहे हैं. जाहिर है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आना स्वाभाविक है. और यह लोगों का गुस्सा बताने को काफी है

We will Boycott pic.twitter.com/FCQ7ZcqaHU — Surenddra verma (@mrsurendra) August 25, 2025

विरोध के तरीके भी प्रशंसक बाकी लोगों को बता रहे हैं

यह व्यंग्यात्मक चित्र बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है

बीसीसीआई भी फैंस के निशाने पर है