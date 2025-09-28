विज्ञापन

सुष्मिता सेन बेटी की 10 तस्वीरें, 7वीं देख कर कहेंगे- आलिया- सुहाना के टक्कर की...

सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के 6 साल बाद महज 24 साल की उम्र में साल 2000 में पहली बेटी रेने को गोद लिया था.

Read Time: 3 mins
Share
सुष्मिता सेन बेटी की 10 तस्वीरें, 7वीं देख कर कहेंगे- आलिया- सुहाना के टक्कर की...
सुष्मिता सेन की सौतेली बेटी रेनी की 10 खूबसूरत फोटो
नई दिल्ली:

पूर्व मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन ने अभी तक शादी नहीं रचाई है, लेकिन उनका नाम कई हस्तियों संग जुड़ चुका है. शादी ना करने बाद एक्ट्रेस ने मां बनने का सपना बेटी को गोद लेकर पूरा किया. सुष्मिता सेन ने दो बच्चियों (रेने और अलीशा) को गोद लिया था. बात करेंगे रेने की जिसे एक्ट्रेस ने साल 2000 में गोद लिया था. साथ ही देखेंगे एक्ट्रेस की सौतेली बेटी की 10 तस्वीरें.

Latest and Breaking News on NDTV



सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के 6 साल बाद महज 24 साल की उम्र में साल 2000 में पहली बेटी रेने को गोद लिया था. सुष्मिता ने रेने को एक मां से ज्यादा प्यार दिया और उसको पाला-पोसा.

Latest and Breaking News on NDTV



रेने का जन्म 6 सितंबर 1999 को हुआ था और आज वह 26 साल की हैं. रेने एक सिंगर और अभिनेत्री हैं. इसी के साथ उन्हें पेंटिंग और म्यूजिक का भी शौक है. रेने को गोद लेने के लिए सुष्मिता को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे.

Latest and Breaking News on NDTV



जब सुष्मिता ने साल 2000 में रेने को गोद लिया था, वह कुछ ही महीने की थीं. और उस वक्त एक्ट्रेस अपने फिल्मी करियर भी ध्यान दे रही थीं. सिंगल मदर बनकर सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों को पाला.

Latest and Breaking News on NDTV



सुष्मिता का साया मिलने से रेने की दुनिया बदल गई और उनका बचपन रहिसी में बीता. महज 14 साल की उम्र में रेने इंडिया किड्स फैशन वीक में रैंप वॉक भी कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



रेने की शुरुआती पढ़ाई सिंगापुर के इंटरनेशनल स्कूल में हुई और बाकी की पढ़ाई मुंबई से की थी. इस दौरान रेने को पेंटिंग और म्यूजिक में दिलचस्पी हुई और फिर ये उनका शौक बन गया.

Latest and Breaking News on NDTV



इन सबके अलावा रेने ने डांस और एक्टिंग की भी क्लास लेना शुरू कर दिया था. रेने ने अपनी मां सुष्मिता सेन के साए में कई चीजें सीखीं और आज वह अपनी बहन अलीशा के साथ मुंबई में रहती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



रेने ने शॉर्ट फिल्म सट्टेबाजी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसमें रेने ने एक रेबेलियस टीनएज गर्ल का रोल प्ले किया था. उनकी एक्टिंग किए उन्हें खूब तारीफ भी मिली थी.

इसके अलावा रेने ने साल 2021 में एक ड्रामा में भी टीनेजर का किरदार किया था और उन्हें उनके रोल के लिए एक बार फिर सराहा गया था. रेने क्लासिकल डांसर हैं और कथक में ट्रेंड हैं.

बड़ी बहन होने के नाते रेने ने अलीशा का अच्छे से ख्याल रखा और उसकी हर चीज पर ध्यान दिया. आज रेने और अलीशा बहनें ही नहीं बल्कि उनके बीच एक गहरी दोस्ती भी है. वह अलीशा को बहुत प्यार करती हैं.

रेने का कहना है कि अलीशा उनकी पूरी जिंदगी है और मां सुष्मिता से उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, जो वह अलीशा को देना चाहती हैं. रेने और अलीशा साथ में मिलकर रहती हैं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sushmita Sen, Sushmita Sen Step Daughter, Sushmita Sen Daughter Renee Pics, Sushmita Sen Daughter Renee Sen, Sushmita Sen Daughter Renee Sen Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com