WATCH: "क्या कैच है भाई साहब", सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिचा घोष का कैच, आंखें खुली रह गईं फैंस की

सऊदी अरब में खेले जा रहे टी20 विश्व कप के पहले मैच में बुरी तरह मुंह ही खाने के बाद अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान महिला टीम को 105 रनों पर रोक दिया. फील्डिंग के दौरान भारतीय टीम के लिए दिन मिला-जुला रहा. जहां आशा शोभना ने दो आसान कैच टपकाए, तो विकेटकीपर रिचा घोष ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना (13) का ऐसा बेहतरीन कैच लपका कि यह देखते ही देखते वायरल हो हो गया. पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय बॉलरों के खिलाफ ज्यादा आजादी नहीं सकीं और पाकिस्तान टीम ने कोटे के 20 ओवरों में 8 विकेट पर 105 रन बनाए. लेकिन इससे ज्यादा चर्चा फैंस और सोशल मीडिया पर आशा के कैच छोड़ने, तो रिचा घोष के सुपर कैच की रही.

आधिकारिक प्रसार स्टार-स्पोर्ट्स ने भी कैच की तारीफ करते हुए वीडियो पोस्ट करने में देर नहीं लगाई

WHAT. A. CATCH. 🤯#RichaGhosh's superb reflexes see 🇵🇰 skipper #FatimaSana's back off #AshaSobhana's bowling! 🔥



What total will Pakistan post? 💭



📺 Watch #WomensWorldCupOnStar 👉 #INDvPAK LIVE NOW pic.twitter.com/LoTtUc9JUA