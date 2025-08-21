विज्ञापन
पैट कमिंस- शुभमन गिल नहीं, वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेस्ट कप्तान

Who is Best captain in Modern Day Cricket: स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट में इस समय सर्वेश्रेष्ठ कप्तान मानते हैं.

पैट कमिंस- शुभमन गिल नहीं, वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेस्ट कप्तान
Wasim Akram on Who is Best captain in Modern Day Cricket, वसीम अकरम ने बताया
  • पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने बेन स्टोक्स को वर्तमान क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ कप्तान माना है.
  • वसीम अकरम ने बेन स्टोक्स को मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत फिट क्रिकेटर बताया है.
  • अकरम के अनुसार स्टोक्स एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभावशाली हैं.
Wasim Akram on best captain in Modern Day Cricket: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के बारे में चर्चा की है जिसे वो वर्तमान क्रिकेट में बेहतरीन कप्तान मानते हैं. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने पैट कमिंस को नहीं बल्कि बेन स्टोक्स की जमकर तारीफ की है और उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट कप्तान करार दिया है. स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए अकरम ने बेन स्टोक्स को लेकर बात की है. अकरम ने स्टोक्स को मानसिक रूप सबसे फिट क्रिकेटर करार दिया है. 

'स्विंग ऑफ सुल्तान' ने कहा, "शानदार.. एक बेहतरीन ऑलराउंडर. वह शारीरिक रूप से बहुत फिट है. मानसिक रूप से भी. आप जानते हैं, अगर आप रन नहीं बनाते हैं, तो भी आपको विकेट मिलेंगे.. तो, इससे आपको एक अतिरिक्त बढ़त, एक अतिरिक्त आत्मविश्वास मिलता है."

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने आगे कहा, "ठीक है, अगर मुझे विकेट नहीं मिलते हैं, तो भी मैं अपनी टीम के लिए रन बनाऊंगा. बेन स्टोक्स उस स्तर का खिलाड़ी है. मुझे लगता है कि वह यही खूबसूरती से करता है. वह आगे बढ़कर नेतृत्व करता है और मुझे लगता है कि वह विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक है."

स्टोक्स ने अबतक अपने करियर में 115 मैच खेलकर कुल 7032 रन बनाए हैं. स्टोक्स ने टेस्ट में 14 शतक और 35 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की है, वहीं, टेस्ट में स्टोक्स के नाम 230 विकेट दर्ज है. इसके अलावा स्टोक्स ने वनडे में 114 मैच खेलकर 3463 रन बनाने में सफलता हासिल की है. वनडे में स्टोक्स के नाम 74 विकेट दर्ज है. 

इसके अलावा कप्तान के तौर पर स्टोक्स (Ben Stokes) ने अबतक 37 मैच खेले हैं और 22टेस्ट में अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल रहे हैं. वहीं, 13 मैच में इंग्लैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा है. (Ben Stokes captain for England in Tests)

Wasim Akram, Cricket, Benjamin Andrew Stokes
