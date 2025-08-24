वसीम अकरम को किस बात का लग रहा है डर? IND vs PAK से पहले फैंस और खिलाड़ियों से की गुजारिश

Wasim Akram, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जायेगा. महत्वपूर्ण मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में भारत और पाक के बीच होने वाली भिड़ंत के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखें.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान अकरम ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि यह मुकाबला भी बाकी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबलों की तरह ही मनोरंजक होगा. मैं आशा करता हूं कि खिलाड़ी और प्रशंसक दोनों ही मैच के दौरान अनुशासित रहेंगे और अपनी सीमा नहीं लांघेंगे.'

59 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को दुनिया भर में अरबों लोग देखते हैं.' एशिया कप के आयोजन पर भी उन्होंने अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है एशिया कप कड़ी मगर सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा के लिए एक आदर्श मंच है.