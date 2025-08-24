विज्ञापन
विशेष लिंक

वसीम अकरम को किस बात का लग रहा है डर? IND vs PAK से पहले फैंस और खिलाड़ियों से की गुजारिश

Wasim Akram, Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत और पाक के बीच होने वाली भिड़ंत के दौरान वह अपनी भावनाओं पर काबू रखें.

Read Time: 2 mins
Share
वसीम अकरम को किस बात का लग रहा है डर? IND vs PAK से पहले फैंस और खिलाड़ियों से की गुजारिश
Wasim Akram

Wasim Akram, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जायेगा. महत्वपूर्ण मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में भारत और पाक के बीच होने वाली भिड़ंत के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखें.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान अकरम ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि यह मुकाबला भी बाकी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबलों की तरह ही मनोरंजक होगा. मैं आशा करता हूं कि खिलाड़ी और प्रशंसक दोनों ही मैच के दौरान अनुशासित रहेंगे और अपनी सीमा नहीं लांघेंगे.'

59 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को दुनिया भर में अरबों लोग देखते हैं.' एशिया कप के आयोजन पर भी उन्होंने अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है एशिया कप कड़ी मगर सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा के लिए एक आदर्श मंच है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Wasim Akram, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com