रिकी पोंटिंग, विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया 'पुल शॉट' का किंग

Virender Sehwag Picks Rohit Sharma Pull Shot As His Favourite In Pull Shot: वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा को पुल शॉट लगाने वाले दिग्गजों में अपना पसंदीदा बताया है.

रिकी पोंटिंग, विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को बताया 'पुल शॉट' का किंग
Virender Sehwag
  • पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा के पुल शॉट को अपना पसंदीदा शॉट बताया है.
  • रोहित शर्मा ने मुंबई की कंकरीली मैदानों पर बिना हेलमेट प्रैक्टिस कर पुल शॉट में महारथ हासिल की.
  • एक मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड की बाउंसर के बाद रोहित ने पुल शॉट पर मेहनत कर कमजोरी को ताकत बनाया.
Virender Sehwag Picks Rohit Sharma Pull Shot As His Favourite In Pull Shot: वैसे तो दुनिया भर में ऐसे कई खिलाड़ी मशहूर हैं, जो अपने पुल शॉट के लिए लोगों के दिलों में बसते हैं. मगर रोहित शर्मा का बात ही निराला है. टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी उनकी खूब तारीफ की है. डीपीएल में चर्चा करते हुए उन्होंने पुल शॉट लगाने वाले दिग्गजों में रोहित शर्मा के पुल शॉट को अपना पसंदीदा बताया है.

रोहित शर्मा ने 'पुल शॉट' पर कैसे हासिल की महारथ?

रोहित शर्मा मुंबई से आते हैं. जहां की पीचे कंकरीली मानी जाती है. यहां 'हिटमैन' शर्मा बिना हेलमेट के प्रैक्टिस किया करते थे. ऐसे में उन्होंने उछलती हुई गेंदों पर शॉट लगाने के लिए 'पुल शॉट' का खूब इस्तेमाल किया. जिसमें धीरे- धीरे उन्हें महारथ हासिल हो गई.

इसके आलवा रोहित शर्मा के पुल शॉट में परिपक्वता तब आई. जब एक मैच के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड का बाउंसर लगने के बाद वह तिलमिला गए. इसके बाद उन्होंने इस शॉट पर खूब मेहनत की और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया. हाल यह है कि मौजूदा समय में पुल शॉट उनका सिग्नेचर शॉट है.

टेस्ट और टी20 से ले चुके हैं संन्यास

मौजूदा समय में रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 प्रारूप को अलविदा कह चुके हैं. सर्वप्रथम टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जिताने के बाद उन्होंने टी20 प्रारूप को अलविदा कहा. उसके बाद हाल ही में टेस्ट प्रारूप को भी छोड़ दिया है. वह अब केवल वनडे प्रारूप में सक्रिय हैं.

India, Virender Sehwag, Cricket
