''मुझे पूरी उम्मीद'', चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी टीम इंडिया? वसीम अकरम का आया हैरान कर देने वाला बयान

Wasim Akram gave big statement on Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होने वाला है. हालांकि, टीम इंडिया पड़ोसी देश में जाकर शिरकत करने में इच्छुक नजर नहीं आ रही है. खबरों की माने तो जल्द ही बीसीसीआई आईसीसी से इस मसले पर चर्चा कर सकता है. इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाईब्रीड मॉडल के तहत करने का विचार रखा जा सकता है.

प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को लेकर चल रहे उठापठक के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बड़ा बयान दिया है. 58 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज को उम्मीद है कि भारतीय टीम आगामी टूर्नामेंट के लिए जरुर पाकिस्तान आएगी.

Wasim Akram said "I hope India visits Pakistan for Champions Trophy next year. We have great facilities in Pakistan and PCB chairman Mohsin Naqvi is renovating stadiums too. It will be a fantastic event" 🇮🇳🇵🇰🔥🔥



