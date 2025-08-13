104 बुखार में जब श्रीदेवी ने किया ‘काटे नहीं कटते’ गाना, एक सीन के लिए रातभर देखीं चार्ली चैपलिन की फिल्में

श्रीदेवी के जन्मदिन के मौके पर दिग्गज निर्देशक शेखर कपूर ने की एनडीटीवी से खास बातचीत और बताए श्रीदेवी से जुड़े कई किस्से , श्रीदेवी को याद करते हुए उन्होंने कहा - “मिस्टर इंडिया के वक्त के कितने इंसिडेंट हैं, हर दिन हर शॉट एक इंसिडेंट होता था. आपको याद होगा फिल्म का वो गाना ‘काटे नहीं कटते ये दिन ये रात'. श्रीदेवी ने वो किया तो ऐसे पैशन के साथ किया, वो पूरा डांस, बहुत मशहूर भी हुआ वो. श्रीदेवी ने पूरा डांस शूट कर लिया, उसके बाद मुझे कोरियोग्राफर ने बताया कि आपको मालूम हुआ, उसे 104 फीवर है. सुबह से वो मुझे कह रही थी कि डॉक्टर ने कहा है मत करना, पर फिर भी इतने बुखार में उन्होंने डांस भी कर लिया. फिर भी आप जाकर वो डांस देखिए, पता चलता है. श्रीदेवी बहुत बीमार थीं, फिर भी ऐसा बेहतरीन डांस किया. वो ब्लू साड़ी में रेन में डांस इतना फेमस हो गया था. ऐसे कितने लोग आते हैं जिनमें अपने काम के प्रति इतनी शिद्दत हो?”

ये भी पढ़ें: 10 करोड़ बजट, 46 करोड़ कमाई, ये फिल्म एक घंटे 44 मिनट में दे जाएगी पंचायत के 32 एपिसोड से ज्यादा मजा

आगे बोलते हुए शेखर कपूर ने एक और सीन का ज़िक्र किया, जिसमें श्रीदेवी ने मशहूर कॉमिक एक्टर चार्ली चैपलिन को कॉपी किया था. शेखर कपूर ने शूटिंग के दौरान का वक्त याद करते हुए कहा, “वो चार्ली चैपलिन वाला सीक्वेंस याद है ना आपको? तो मैंने श्रीदेवी को देखा और कहा कि मूंछें आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी. वो हंसते हुए बोलीं क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मिस्टर इंडिया में चार्ली चैपलिन पर एक सीक्वेंस सोच रहा हूं, तो आपको चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय करना होगा. फिर उन्होंने दो रातों में रात में पूरी चैपलिन की फिल्में देखीं, और फिर आकर ऐसा परफॉर्म किया कि क्या कहने!

अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने कहा, “उसके पास जो खजाना था उसकी रूह का… इतना खजाना कि कब क्या निकल आए, पता नहीं चलता. और जब निकलता था तो लगता ये कहां से आ गया! श्रीदेवी का काम ऐसा था कि साथ काम करते हुए लगता था, क्या एक्ट्रेस है अब कहां ऐसी एक एक्ट्रेस मिलेगी? यही सोचता रहता हूं. कब मिलेगी? अभी मुमकिन नहीं. मेरी जिंदगी में तो नहीं आएगी. शायद बाद में कोई आए.” श्रीदेवी ने अपने करियर में करीब 74 के आसपास फिल्में कीं और हिंदी सिनेमा में भी वो नंबर 1 पर पहुंचीं. उनकी फिल्मों के गानों से लेकर डांस तक सभी दर्शकों ने पसंद किया और सराहा, और अपने पीछे छोड़ गई हैं कभी ना भूलने वाली लेगेसी.

