India vs Pakistan: मैं अपने जीवनकाल में... भारत-पाक क्रिकेट फ्यूचर को लेकर वसीम अकरम का बड़ा बयान

Test series between India and Pakistan: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK in Asia Cup 2025) की टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाली है. भले ही पाकिस्तान और भारत के बीच छोटे फॉर्मेट में लगातार मैच हो रही है लेकिन टेस्ट में भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रही है. ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज न होने को लेकर अपनी राय दी है. स्टीक टू क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए अकरम ने कहा, "वो अपने जीवनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते थे" बता दें कि 2012 के बाद से, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं हुई है. दोनों देशों के बीच सबसे हालिया टेस्ट मैच 2007 में बेंगलुरु में हुआ था, जो ड्रॉ रहा था.

भारत बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ Wasim Akram on Test series between India and Pakistan) को लेकर अकरम ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा. लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय शायद इसे अलग नज़रिए से देखेंगे. लेकिन मेरी राय में, राजनीति से अलग, हम राजनेता नहीं हैं, मैं राजनेता नहीं हूं, वे अपने देश के प्रति देशभक्त हैं. हम अपने देश के प्रति देशभक्त हैं. आइए, हद से ज़्यादा आगे न बढ़ें. और उम्मीद करें कि एक दिन हमें भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज देखने को मिले."

भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 59 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें 9 मैच में भारत (India vs Pakistan Head to Head in Test) को जीत मिली है और साथ ही पाकिस्तान की टीम 12 टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है. भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 38 टेस्ट मैच ऐसे रहे हैं जो ड्रा रहे हैं.

टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सर्वोच्च स्कोर 28 मार्च 2004 को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बना था. भारतीय टीम ने पारी घोषित करने से पहले 5 विकेट पर 675 रन का विशाल स्कोर बनाया था. टीम इंडिया ने अपनी बादशाहत साबित करते हुए यह मैच एक पारी और 52 रनों से जीत लिया था. (IND vs PAK in Asia Cup 2025)