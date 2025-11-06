IND vs AUS: 1.2 ओवर में 3 रन-3 विकेट, वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे ऑस्ट्रेलिया ने टेके घुटने

Washington Sundar vs AUS in 4th T20I: भारत के स्पिनरों ने गुरुवार को गोल्ड कोस्ट में खेले गए चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से करारी शिकस्त देते हुए शानदार वापसी की. भारत ने आठ विकेट पर 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 119 रनों पर ढेर कर दिया और शनिवार को ब्रिस्बेन में होने वाले पांचवें और अंतिम मैच में 2-1 से सीरीज़ में बढ़त बना ली. सीरीज़ में पहली बार गेंदबाज़ी करते हुए, वाशिंगटन सुंदर ने 1.2 ओवर में 3-3 विकेट लिए, जबकि उनके साथी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 20 रन देकर 2 विकेट लिए. कैरारा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी नौ विकेट 52 रनों पर गंवा दिए.

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम ज़म्पा और तेज़ गेंदबाज़ नाथन एलिस ने मेज़बान टीम के लिए तीन-तीन विकेट लिए और भारत को उस स्कोर पर रोक दिया जो घरेलू कप्तान मिशेल मार्श द्वारा टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने के बाद एक मामूली स्कोर लग रहा था.

ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज मैट शॉर्ट (25) के एकमात्र विकेट के नुकसान पर 60 रन पार कर लिए, लेकिन मध्य ओवरों में 3-12 के स्कोर पर 103 रन पर छह विकेट गंवाकर लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया. वापस बुलाए गए ग्लेन मैक्सवेल भी इस गिरावट को नहीं रोक पाए और लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की आखिरी गेंद पर यह आक्रामक ऑलराउंडर दो रन पर आउट हो गया.

पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने बल्ले से भी नाबाद 21 रन बनाकर भारत को 160 के पार पहुंचाया. भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 46 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे और अभिषेक शर्मा (28) और शिवम दुबे (22) के साथ शीर्ष क्रम की साझेदारियां कीं.

भारत के स्पिनरों ने रखी जीत की नींव, लेकिन सूर्या ने बल्लेबाजों को दिया श्रेय

उन्होंने कहा, "शुभमन और अभिषेक ने जिस तरह से शुरुआत की, उससे उन्हें पता था कि यह 200-220 का विकेट नहीं है. उन्होंने बहुत ही चतुराई से बल्लेबाज़ी की. यह बल्लेबाज़ों का संपूर्ण टीम प्रयास था."

