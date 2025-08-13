Asia Cup 2025: ये 4 भारतीय योद्धा 'WAR 2' में लिखेंगे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी, हर एक की अपनी यूएसपी

अगले महीने यूएई (UAE) में शुरू होने जा रही एशिया कप (Asia Cup 2025) रूपी WAR 2 में करोड़ों फैंस को एक के बाद एक तीन मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. एक बड़े वर्ग के विरोधी स्वर के बावजूद फैंस इस 'WAR 2' तस्वीर में भारतीय फैंस अपने नायकों के हाथों पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ाते देखने के लिए बुरी तरह से बेताब है. इन भारतीयों की आंखें तरस रही हैं कि इस WAR 2 में भारतीय बॉलर बाबर आजम (Babar Azam) को बुरी तरह बर्बाद कर दें. फैंस चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह (Japrit Bumrah) ऐसी तीखी यॉर्कर फेंकें कि मोहम्मद रिजवान के पंजों पर प्रहार करते हुए स्टंप में घुसकर गेंद पाकिस्तानी विकेटकीपर की चीखें निकाल दें. ये करोड़ों फैंस कामना कर रहे हैं कि पहलगाम से मिले दर्द को पालते हुए भारतीय क्रिकेट मैदान पर पाकिस्तानियों पर ऐसा प्रहार करें कि एक बार विंडीज के खिलाफ हाल ही में मिली 202 रन से हार भी मामूली लगने लगे. अगले कुछ ही दिनों में 'WAR 2' के लिए भारतीय सेलेक्टर भारतीय टीम का ऐलान कर देंगे. पहले ही साफ कर दिया गया है कि वे शीर्ष 5 योद्धाओं से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. चलिए हम आपको टीम इंडिया के उन 4 योद्धाओं से मिलवा देते हैं, तो पाकिस्तान पर टूट पड़ने को बेकरार हैं.

1. अभिषेक शर्मा

ये पंजाबी लेफ्टी बल्लेबाज क्या कर सकता है, यह पूरे क्रिकेट जगत ने देख लिया है. पाकिस्तानी बॉलर जानते हैं कि जब दिन विशेष पर उनका बल्ला चलता है, तो यह तलवार जैसा आभास करता है. और शॉट बैट से गोलियों जैसे निकलते हैं. कई बार दुनिया ने इसे देखा है और फरवरी में आखिरी टी20 मैच खेलने वाले अभिषेक हाथ पाकिस्तानी बॉलरों की सुतली खोलने के लिए बुरी तरह फडफड़ा रहे हैं. अभिषेक ने भारत के लिए खेले सिर्फ 17 ही मैचों में 2 तूफानी शतक जड़कर अपनी योग्यता के बारे में बता दिया है कि वह किस ब्रांड की क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं.

2. संजू सैमसन

इस भारतीय विकेटकीपर की मनोदशा भी अभिषेक शर्मा जैसी ही है. संजू सैमसन जानते हैं कि यहां से वह प्रबंधन को अगर मौका देंगे, तो कोई दूसरा विकेटकीपर योद्धा उनकी जगह हथियाने के लिए तैयार बैठा है. ऐसे में वह न ही प्रतिद्वंद्वी को मौका देना चाहते हैं और न ही किसी भी पाकिस्तानी को. इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज की भरपाई के लिए भी संजू के हाथ फड़क रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में उनका स्कोर 26 को पार नहीं कर सका था, लेकिन इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ 8 मैचों के भीतर संजू ने 3 शतक जड़कर बता दिया था कि वह क्या हाल किसी टीम का कर सकते हैं.

3. जसप्रीत बुमराह

जब बात व्हाइट-बॉल फॉर्मेट की आती है, तो हर कोई यह कह सकता है कि इस फॉर्मेट में आधा फिट जस्सी भी किसी भी टीम के लिए भारी है. फिर उस पाकिस्तान की तो हैसियत ही क्या, जिसे विंडीज ने 202 रनों से रगड़ दिया. अब इंग्लैंड सीरीज और चोट इतिहास की बात है. BCCI ने इशारा कर दिया है कि बुमराह फिट होकर पर पाकिस्तान पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं. जब बुमराह की उंगलियों से तीखी यॉर्कर निकलती है, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए बुलेट से कम नहीं होती. बल्लेबाज 'जस्सी मिसाइल' से बचने के लिए इधर-उधर भागते हैं. और कौन जानता है कि रिजवान और बाबर की बर्बादी की कहानी भी इस बार जस्सी के ही हाथों लिखी हो!

4. हार्दिक पांड्या

पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया का यह ऑलराउंडर योद्धा पहले से कहीं शांत और खामोश हो गया है. यह अब मुंह से कम, बल्ले और गेंद से ज्यादा बातें करता है. चाहे पिछले साल टी20 विश्व कप हो या फिर हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी. जब दिन हार्दिक का होता होता है, तो फिर पांड्या अपनी अंदाज में सभी का स्वागत करते हैं. फिर चाहे बात गेंद की हो, या फिर बल्ले के तो कहना ही क्या. पांड्या अकेले पाकिस्तान को WAR 2 में अकेले पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी हैं.



