Wanindu Hasaranga: श्रीलंकाई क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गए वानिंदु हसरंगा, रिकॉर्ड देख झूम उठेगी दुनिया

Wanindu Hasaranga, Sri Lanka vs Bangladesh 1st ODI: श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच रेड बॉल क्रिकेट में संघर्ष समाप्त हो चुका है. दोनों टीमें अब तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने सामने हैं. जारी सीरीज का पहला मुकाबला बीते बुधवार (02 जुलाई 2025) को राजधानी कोलंबो में खेला गया. जहां मेजबान टीम 77 रनों के बड़े अंतर से मैदान मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो ऑलराउंडर खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा रहे. जिन्होंने लक्ष्य का बचाव करते हुए कुल 7.5 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 1.27 की इकोनॉमी से 10 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके लिए 'उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

मैच के दौरान वानिंदु हसरंगा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह श्रीलंका की तरफ से वनडे में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक वनडे में उन्होंने श्रीलंका की तरफ से 64 मैच खेले हैं. इस बीच 63 पारियों में उन्हें 24.31 की औसत से 103 सफलता हासिल हुई है. यहां उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 19 रन खर्च कर सात विकेट है.

Century of Wickets for Hasaranga! 💯



