प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम ‘मेक इन इंडिया’ को कितना बढ़ावा देगा अक्षय कुमार का शो ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया' को लेकर लंबे समय से गंभीर हैं और इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. हाल ही में मुंबई में हुए एक फैशन रियलिटी शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षय कुमार से यह पूछा गया कि इस शो के जरिए ‘मेक इन इंडिया' और खादी जैसे उत्पादों को कितना प्रमोट किया जाएगा और यह फैशन इंडस्ट्री में कितना महत्व रखता है.

अक्षय कुमार ने जवाब दिया, “बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जैसे मैंने बताया सस्टेनेबल. वही तो मेरी बात है. बहुत सारी चीजें. वैसे तो आपको पता है. पूरा शो ही मेड इन इंडिया. और जितने जितने कंटेस्टेंट हैं, सारे मेड इन इंडिया. आइडिया तो सच्ची बताऊँ. जब यह पूरा आइडिया मेरे सामने आया था, मुझे यह आइडिया इतना कमाल का लगा कि हम फैशन में भी एक शो बनाना चाहते हैं, जो लोगों को लाकर उनसे उनको आगे बढ़ावा देना चाहते हैं. यह एक मतलब है. मुझे लगता है साल में एक बार करने वाले हैं. मैं तो इनसे कहूँगा कि साल के अंदर दो शो ऐसे आने चाहिए और लोगों को लाकर उनको हमारे हिंदुस्तान को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री फैशन को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हैं और कीप्स ऑन प्रमोटिंग मेक इन इंडिया. सो दैट इज नॉट द होल आइडिया. बिहाइंड दिस इस.”

यह शो शार्क टैंक की तरह है और इसमें फैशन और टैलेंट की दुनिया के बड़े नाम नजर आएंगे. समय-समय पर मंच पर मनीष मल्होत्रा, करण जौहर, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सारा अली खान और अनन्या पांडे जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे. यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि भारतीय फैशन और ‘मेक इन इंडिया' को प्रमोट करने का एक मज़ेदार और नया मंच है.