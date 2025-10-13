सोने और चांदी में तूफानी उछाल, ऑल-टाइम हाई पर कीमतें

सोने और चांदी में सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिली, जिससे दोनों कीमती धातुओं के दाम नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं. आखिरी कारोबारी सत्र के मुकाबले सोने की कीमत में 2,600 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी के दाम में 10,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,24,155 रुपए पर पहुंच गई है, जो कि इससे पहले शुक्रवार को 1,21,525 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. 24 कैरेट के सोने में 24 घंटों में 2,630 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,13,726 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,11,317 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 93,116 रुपए हो गया है, जो कि पहले 91,144 रुपए प्रति 10 ग्राम था. सोने के साथ चांदी में भी बड़ी तेजी देखी गई. चांदी का दाम 10,825 रुपए बढ़कर 1,75,325 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,64,500 रुपए प्रति किलो था.

हाजिर बाजार के साथ वायदा बाजार में भी कीमतों में तेजी देखी गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2.21 प्रतिशत बढ़कर 1,24,043 रुपए हो गई है. वहीं, चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 4.39 प्रतिशत बढ़कर 1,52,900 रुपए हो गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है. कॉमैक्स पर सोने की कीमत 2.50 प्रतिशत बढ़कर 4,100 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 5.88 प्रतिशत बढ़कर 50.02 डॉलर प्रति औंस हो गई है. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना आज 2,000 रुपए के गैप-अप के साथ 1,23,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर खुला था. इसकी वजह अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण निवेशकों की ओर से सुरक्षित संपत्ति माने जाने वाले सोने में निवेश बढ़ाना था.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा चुनिंदा चीनी उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि की घोषणा की है और चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की धमकी ने वैश्विक अनिश्चितता और जोखिम से बचने के ट्रेंड को बढ़ा दिया है. इस भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ सुरक्षा चाहने वाले निवेशकों की निरंतर मांग के कारण सोने का आउटलुक बुलिश बना हुआ है.