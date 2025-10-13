बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है और सोमवार को सभी सहयोगी दल अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकते हैं. बीजेपी की भी पहली लिस्ट आज आने की संभावना है. उधर, महागठबंधन में भी सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है. सूत्रों के मुताबिक सोमवार शाम या मंगलवार तक तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेतृत्व के बीच अंतिम सहमति बन सकती है. तेजस्वी इस वक्त दिल्ली में हैं और वहां से ही वे सीटों पर चर्चा कर रहे हैं. पटना से लेकर दिल्ली तक आज राजनीतिक हलचल तेज है यानी बिहार के लिए आज का दिन राजनीति के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है.
LIVE UPDATES
एनडीए ने सम्मानजनक सीट बंटवारे के साथ सभी दलों की चिंताओं का हुआ समाधान : शांभवी चौधरी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस घोषणा पर लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रियाएं दी. लोजपा (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने एनडीए के सीट बंटवारे को सम्मानजनक करार दिया. उन्होंने कहा, "एनडीए गठबंधन ने हमेशा सभी दलों को साथ लेकर सीटों का सम्मानजनक बंटवारा सुनिश्चित किया है.
बिहार चुनाव : भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर, पहली लिस्ट आज होगी जारी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं. सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय चुनाव समिति की आगे कोई बैठक नहीं होगी. बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि जनता के असंतोष का सामना कर रहे मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया जा सकता है, और इस बार कई युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है.
जीतन राम मांझी की पार्टी के संभावित 6 उम्मीदवार ये हो सकते हैं
एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद अब फोकस किसके खाते में कौन सी सीट गई, और उन सीट पर कौन उम्मीदवार होगा इसपर है… सूत्रों के मुताबिक़ HAM को मिली 6 सीटें से ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं
- टेकारी : अनिल कुमार (वर्तमान विधायक,HAM प्रदेश अध्यक्ष)
- कुटुंबा : श्रवण भुइंया
- अतरी : रोमित कुमार ( जीतन राम मांझी के सांसद प्रतिनिधि)
- इमामगंज : दीपा मांझी (जीतन राम मांझी की बहू)
- सिकंदरा : प्रफुल्ल मांझी
- बराचट्टी : ज्योति देवी ( जीतन राम मांझी की समधन)
'कई घरों में खाना नहीं बना होगा...', NDA में सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा हुए भावुक
एनडीए में रविवार को सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले हो गए. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है. सीट बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा निराश दिख रहे हैं. आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी. मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों - लाखों लोगों का मन दुखी होगा. आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा. परन्तु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे. किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखतीं हैं मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं. हम जानते हैं कि अन्दर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है.