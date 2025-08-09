विज्ञापन
The Ashes: सर्जरी के बजाय एशेज तक फिट होने के लिए ये तरीका चुन सकते हैं क्रिस वोक्स

Chris Woakes, The Ashes 2025-26: क्रिस वोक्स इस साल के अंत में होने वाली एशेज श्रृंखला तक फिट होने के लिए कंधे की सर्जरी कराने के बजाय ‘रिहैबिलिटेशन’ का विकल्प चुन सकते हैं.

  • इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स कंधे की सर्जरी के बजाय रिहैबिलिटेशन का विकल्प चुन सकते हैं.
  • वोक्स को भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट में कंधे की चोट लगी थी और उनका स्कैन हो चुका है.
  • आठ सप्ताह का रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम वोक्स को 21 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट खेलने के लिए तैयार कर सकता है.
Chris Woakes, The Ashes 2025-26: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स इस साल के अंत में होने वाली एशेज श्रृंखला तक फिट होने के लिए कंधे की सर्जरी कराने के बजाय ‘रिहैबिलिटेशन' का विकल्प चुन सकते हैं. वोक्स भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. उनके कंधे पर चोट लगी थी.

इस 36 वर्षीय खिलाड़ी का स्कैन हो चुका है और वह नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि आठ सप्ताह का ‘रिहैबिलिटेशन' कार्यक्रम उन्हें 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट के लिए तैयार कर सकता है.

वोक्स ने बीबीसी स्पोर्ट से कहा, 'मैं यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि चोट कितनी गंभीर है लेकिन मुझे लगता है कि विकल्प सर्जरी या ‘रिहैबिलिटेशन' हो सकता है. मैं मानता हूं कि यह चोट मुझे दोबारा परेशान कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा जोखिम हो सकता है जिसे आप लेने के लिए तैयार हैं.'

उन्होंने कहा, 'मैंने फिजियो और विशेषज्ञों से जो सुना है, उसके अनुसार सर्जरी के बाद फिट होने में लगभग चार महीने या तीन से चार महीने लगेंगे. जाहिर है, यह एशेज और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, इसलिए यह मुश्किल है. ‘रिहैबिलिटेशन' में आठ सप्ताह का समय लगेगा इसलिए यह एक विकल्प हो सकता है लेकिन मैं कोई भी फैसला रिपोर्ट आने के बाद करूंगा.'

