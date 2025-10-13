18 साल पहले जब शाहरुख, सलमान और आमिर, सबके सब हुए थे हिट, अक्षय कुमार ने तो दी थी लगातार 4 ब्लॉकबस्टर

बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अपनी जबरदस्त एक्टिंग और दमदार फिल्मों से हमेशा दर्शकों का दिल जीत लेते हैं. साल 2007 भी कुछ ऐसा ही था जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस साल एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना दिए थे. चलिए जानते हैं उस साल कौन-कौन सी फिल्में थीं, जिन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था.

शाहरुख खान की ओम शांति ओम

साल 2007 में शाहरुख खान की ओम शांति ओम आई थी. इस फिल्म से शाहरुख खान के दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आईं थीं और ये दीपिका की डेब्यू फिल्म थी. पहली फिल्म से ही दीपिका हर जगह छा गई थीं. इसी साल उनकी चकदे इंडिया भी रिलीज हुई थी जिसने लोगों के अंदाज देशभक्ति जगा दी थी.

सलमान खान की पार्टनर ने जीता था दिल

सलमान खान और गोविंदा की फिल्म पार्टनर को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं. ये फिल्म साल 2007 में आई थी और आते ही छा गई थी. फिल्म में सलमान-गोविंदा की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी.

आमिर खान की तारे जमीन पर

हाल ही में आमिर खान सितारे जमीन पर रिलीज हुई थी और उसे काफी पसंद किया गया है. ये साल 2007 में आई तारे जमीन पर का सीक्वल थी. जिसमें आमिर के साथ दर्शील सफारी लीड रोल में नजर आए थे. इस फिल्म ने हर किसी को इमोशनल कर दिया था.

अक्षय कुमार ने दी 4 ब्लॉकबस्टर

अक्षय कुमार के लिए साल 2007 सबसे शानदार रहा था. उनकी 1-2 नहीं बल्कि 4 फिल्में हिट साबित हुई थीं. सब फिल्म एक से बढ़कर एक थी. अक्षय की हे बेबी, वेलकम, भूल भुलैया और नमस्ते लंदन ये चार फिल्में आईं थीं और चारों ही ब्लॉकबस्टर रही थीं. अक्षय कुमार साल 2007 के स्टार बन गए थे.